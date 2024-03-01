【打擊毒品】海關查巴西海運入境貨櫃　檢市值5,700萬液態可卡因

▲ 海關查巴西海運入境貨櫃，檢市值5,700萬液態可卡因。（黃傑偉攝）

海關毒品調查科於2月19日，查驗一個由巴西海運入境的40呎貨櫃，檢獲57.5公斤液態可卡因，市值5,700萬元。行動中拘捕6名年齡介乎36至60歲男子。

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組處理高級督察陳杰論指，海關透過風險評估及分析，揀選一個田巴西入境報稱雞肉醬及忌廉的40呎貨櫃查驗。2月19日在葵涌驗貨場，關員打開貨櫃發現內裏有110箱貨物，並在貨櫃最深處發現60箱有明顯標記的貨物，開箱後發現一批雞肉醬有重新包裝痕跡。經詳細檢查，發現包裝內藏一膠袋有透明液體，經快速測試證實對可卡因呈陽性反應。檢獲的液態可卡因重57.5公斤，市值5,700萬元，案件隨即交海關毒品調查科跟進。

海關毒品調查科毒品調查第一組高級調查主任李志豪指，海關毒品調查科隨即進行跟進監控遞送行動，收貨人將貨品提往葵涌附近交通及人流頻繁物流倉作掩飾，其後於2月7日、21及23日分批將貨物分別暫存於元朗一物流倉、銅鑼灣一商業大廈單位及錦田一空地。關員鎖定一批目標人物，於2月23至29日展開拘捕行動，分別於錦田、葵涌、牛頭角、屯門及油麻地，拘捕6名年齡介乎36至60歲男子，當中4人報稱貨車司機，曾負責運送該批毒品，另外2人負責處理及存放貨物，1人報稱建築工人及1名報稱無業。4名貨車司機獲準保釋侯查，另外1人獲釋，1名被捕人仍扣留調查中，案件仍在調查中，不排除會再有更多人被捕。

海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終身監禁。市民如懷疑有販毒活動可致電海關熱線2545 6182舉報。

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記者：黃傑偉