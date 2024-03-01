大台獎老丨吳嘉儀轟TVB幕後工作人員態度差　阿七：啲語氣好似命令咁

▲ 吳嘉儀（阿七）轟TVB幕後工作人員態度差。

吳嘉儀（阿七）在去年12月社交網發文疑兩度公審丈夫，自爆衣衫被掟出大門、因密碼鎖被改而有家歸不得，後來阿七「報平安」指自己能平安自由出入，會在工餘時間與朋友傾訴。幸好，二人後來已和好如初，更齊齊遊廟街。

阿七於昨日（2月29日）再度於社交網「爆seed」，指：「你叫人工作啲語氣好似命令咁」，所指的是一名TVB幕後工作人員！

大台獎老丨吳嘉儀與丈夫和好如初 阿七回味婚紗照震撼網民眼球【多圖】

阿七：啲語氣好似命令咁

阿七在IG限時動態發文指TVB幕後工作人員態度差：

而家啲後生同事（希望係個別啦），啲態度、禮貌…？ 你叫人工作啲語氣好似命令咁，我好有禮貌喺Whatsapp問佢詳情已讀不回。到我再主動搵佢確認時間，佢話原來明天唔需要我，改期。 當初搵我（應承）做嘢咁有禮貌，而家我答應咗，髮都染埋等你約，就咁嘅態度。 我做唔做都冇所謂㗎，工作嘅嘢睇意義、睇互相尊重，唔係睇你幾個shows，你都可以搵過另一位cast。 #非綜藝同事 #感慨 #respect

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阿七後來又再發文：

呻完。做人做事有時都係唔好太認真喇，心底裡知咩事就算，或係直接將個名寫落小器簿。 又開心返 #大家互尊咪好好哋囉 #按章回覆

阿七在發布這兩則IG限時動態後數小時後，就把它們刪去。

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