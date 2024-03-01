再見‧枕邊人丨李啟傑參考丁蟹演歪理廢中　綠葉王當攝影師幫補生活

▲ 李啟傑在《再見‧枕邊人》演「歪理廢中」。

TVB劇《再見‧枕邊人》在昨晚（2月29日）劇情講失憶顧晴天（黃智雯Mandy飾）甘願做餌引蛇出動，希望找出當年失蹤真相，其間發現跟蹤其入後巷的持刀兇徒，竟是晴天多年前訪問的天才兒童黎家明（丘梓謙Adrien飾年青版）的父親黎秋（李啟傑飾），而之前從高處掟花盆偷襲晴天的人亦是黎秋。

黎秋直斥晴天當年撰寫的報道害他妻離子散；自感有愧於黎秋的晴天，遂幫對方找回失散的兒子家明以作補償。

當晴天促成黎秋與家明見面後，家明卻道出事件另一版本，黎秋被踢爆把兒子當作搖錢樹之餘，爛賭、酗酒、家暴妻子更是樣樣齊。在今晚（3月1日）《再見‧枕邊人》，晴天再次身陷險境，黎秋瘋狂報復行動將再度升級……

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▲ 李啟傑在《再見‧枕邊人》演超自私廢中黎秋。

李啟傑參考丁蟹演「歪理廢中」

現年45歲綠葉演員李啟傑演活劇中貧窮愛賭「衰老竇」黎秋，為求取得兒子當年比賽贏得的房子，不惜跪地認錯之餘，更爆金句盡顯「衰格廢老」本色：「話晒養咗你十幾年，你就咁撇低我，走都唔緊要，你留番撻地方畀我住吖！」

李啟傑受訪時透露演出前有參考經典劇集《大時代》中的「丁蟹」角色，並笑言最困難是說服自己「黎秋是對的」，啟傑說：「丁蟹嘅人設，就係責任不在我方，我嘅損失係人哋造成，拎住呢點嚟做就OK。」

他續指，對於演員來說，能夠挑戰不同類型角色絕對是開心事，他又大讚Mandy是好演員，大家交流期間更不斷互相「調較」演技，務求做得最好：「我哋喺導演嘅框框下進行變化，好好玩！」

▲ 李啟傑在《再見‧枕邊人》參考《大時代》鄭少秋「丁蟹」的演出。

綠葉王醉心戲劇

平時有看TVB劇觀眾，對李啟傑絕不會陌生，因為這位綠葉王不時在大台的劇集中出現。近年大家印象最深一定是在《愛·回家之開心速遞》演常駐角色杜演。

李啟傑一向醉心於演戲，於演藝學院戲劇學院取得表演文憑課程後，在18歲已入TVB藝員訓練班，早年曾於香港舞台劇團演出，加入TVB完全是出於對演戲的熱愛，但最早期跑龍套，不少角色連名字也沒有。

直到2005年，於劇集《秀才遇著兵》演貪污捕快才開為人認識，其後演壞人角色深入民心。粗略統計，他在TVB演出逾200個角色，稱TVB綠葉王。

為歐陽震華做替身

李啟傑更曾為視帝歐陽震華當替身！在2013年，Bobby在拍攝劇集《情逆三世緣》期間，突然因病留院觀察，於是劇組找來與歐陽震華身形相似的李啟傑暫代拍攝數天。

在綜藝節目《Sunday好戲王》更曾頒「另類好戲王 ─ 衰仔王」給李啟傑，演技得到肯定。

演戲外，李啟傑其實同時也是名專業攝影師，閒時替人拍照幫補生活。當中，他的好兄弟韋家雄的結婚照，便是由他操刀。

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