名牌手袋｜CHANEL 3月加價15%？　盤點5大保值手袋款式

▲ 有傳CHANEL 3月又再加價，大家早買早享受！

各大奢侈品牌基本上每年都會調整價格，當中CHANEL平均每年加價兩次，繼去年中加價後，近日又傳出品牌3月會進行2024年第一次加價，升幅約15%。其實CHANEL一年加兩次價已成常態，買CHANEL手袋亦成為了投資，現在為大家盤點5大最保值手袋款式，趁剛踏入3月還未宣佈加價，大家要買就要把握機會。

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手袋保值款1：CHANEL 22

說到品牌最保值的手袋款式，一定非CHANEL 22 莫屬，它是品牌藝術總監Virginie Viard的最新手袋設計，名稱代表其面世的年份，這款手袋甫推出已迅速走紅，受很多名人明星追捧，當中包括佘詩曼，她被拍到私下多次背上這款手袋，手袋設計採用了品牌經典菱格縫線光面小牛皮、金色及漆面金屬，再配上品牌金屬標誌、顯得隨性大方。

價格：（截至3月1日官網價格）

CHANEL 22 迷你手袋 HKD 40,000

CHANEL 22 手袋 HKD 46,900

CHANEL 22 大號手袋 HKD 50,600

手袋保值款2：CHANEL 19

CHANEL 19手袋之名象徵此乃2019年的新品，並向著名2.55手袋致敬，後者是Gabrielle Chanel在1955年2月創作的經典，而CHANEL 19亦是老佛爺Karl Lagerfeld與Virginie Viard合作的最後一個系列作品，這款被譽為升值實力強勁的款式，它比經典Flap Bag更具現代感，而且更易於配搭。

價格：（截至3月1日官網價格）

CHANEL 19 手袋 HKD 49,300

CHANEL 19 大號手袋 HKD 54,200

CHANEL 19 超大號手袋 HKD 59,400

手袋保值款3：CHANEL Flap Bag

這款手袋是最經典的手袋款式之一，粒面小牛皮或小羊皮縫上經典菱格，金色金屬CC標誌鎖扣顯得高貴大方，是永不過時的經共款，而且價格一直高企，絕對是保值之選。

價格：（截至3月1日官網價格）

CHANEL小號經典手提包（小牛皮） HKD 75,200

CHANEL經典手提包（小羊皮） HKD 78,500

手袋保值款4：BOY CHANEL

BOY CHANEL是不少女生的Dream Bag，因為它剛柔並重，小牛皮及鍍釕金屬的配搭帶點硬朗，當中的中性時尚魅力十分百搭，而黑金、黑銀配色最多人投資，是連年加價的款式，而且在二手市場一直有價有市。

價格：（截至3月1日官網價格）

BOY CHANEL 細號手袋 HKD 46,500

BOY CHANEL 中號手袋 HKD 51,400

BOY CHANEL 大號手袋 HKD 54,200

手袋保值款5：CHANEL 2.55

Gabrielle Chanel在1955年2月創製了這個別具一格的長方型手袋，並以這日期命名，CHANEL 2.55 是品牌首個推出的經典Designer Bag，絕對是品牌難以取代的經典款。Chanel 女士從馬鞍圖案上的格紋取得靈感，設計出菱格紋袋款，自此成為品牌的經典元素，舊小牛皮及金色金屬具有復古氣息，令人一見難忘。

價格：（截至3月1日官網價格）

CHANEL 2.55迷你手袋 HKD 38,000

CHANEL 2.55經典手袋 HKD 78,500

CHANEL 2.55大號手袋 HKD 84,900

2024春夏預告系列

品牌最新手袋系列充滿春夏繽紛色彩，現為大家嚴選三款非常適合春夏配搭的全新手袋！

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1.迷你垂蓋手袋（淺粉紅色）HKD 47,100

拉菲草效果編織充滿立體感，袋面更編織成一朵朵小花，令人看得春心盪漾，充滿少女情懷。

2.丹寧布CHANEL 22 迷你手袋 HKD 36,500

丹寧布是不敗的潮流經典，今個春夏季CHANEL 22 的丹寧款式必成熱搶款，縫線牛仔布與銀色金屬型格得來又不失時尚感。

3.蕾絲拼布CHANEL 22 迷你手袋 HKD 40,000

除了丹寧布，CHANEL 22還推出花花圖案，以蕾絲拼布與金色金屬搭配在一起，充滿春夏青春洋溢的感覺，彷彿告訴大家少女情懷總是「絲」，甜到漏！

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責任編輯：李惠儀