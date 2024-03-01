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【財政預算案2024】維港煙火等表演今年5、6月舉行　楊潤雄：旨在豐富旅客體驗

社會 13:11 2024/03/01

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（左起）香港旅遊發展局總幹事程鼎一、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、署理商務及經濟發展局局長陳百里、知識產權署署長黃福來（曾耀輝攝）

為推動旅遊發展促進本地經濟，剛公布的《財政預算案》撥款近11億元舉辦各項活動，包括每月在維港舉行煙火及無人機表演，同時加強推動本地特色遊。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，不會期望只靠煙火及無人機表演就能吸引旅客，有關表演旨在豐富旅客體驗。

預算案同時公布明年1月1日起恢復徵收3%酒店房租稅。楊潤雄不認為，徵稅會削減香港對旅客的吸引力。

楊潤雄強調，政府並非單靠每月放煙火吸引旅客，會推出不同旅遊項目互相配合，而煙火表演能提升旅客的旅遊體驗，不過難以計算煙火帶來的經濟效益。 他補充，煙火成本較大型煙花低，冀表演可吸引更多旅客留港，有更多新旅遊產品及體驗。

旅發局總幹事程鼎一稱，今年5、6月開始定期煙火表演，會配合節慶或盛事，例如5月的五一黃金周、長洲太平清醮、6月的端午節，以及7、8月的暑假，期望可豐富旅客的體驗。 

對於政府明年起恢復徵收酒店房租稅，預料會為庫房帶來11億元收入。楊潤雄表示，港府現時面對財政上的困難，需要開源和節流，稅款並不影響市民的生活，也只佔過夜旅客在港消費額少於1%，相信對旅客來到香港旅遊吸引力不會太大影響，相反《財政預算案》中，計劃提供超過11億元做宣傳、搞活動吸引旅客的方案，影響力絕對是比收酒店房租稅大。

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記者：陳麗娜

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