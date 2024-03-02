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惡霸鄰居｜酒店嫌客人看不到富士山　偷斬毒害鄰居逾50棵柏樹：警察動不了我們

休閒消費 09:00 2024/03/02

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日本一間中資酒店以鄰居家的樹木阻礙遊人觀賞富士山，擅自砍伐、毒害他家的樹，事後酒店方面矢口否認，幸好有富正義感的酒店職員拿出閉路電視片段作證。(網上圖片)

日本一名男子退休後在富士山附近起了一所別墅頤養天年，更挑選在熱門觀光景點「富士五湖」之一的河口湖旁。怎料近日卻爆出遭鄰居的中資酒店以其家的樹木阻礙觀賞富士山，擅自砍伐、毒害他家的樹，事後酒店方面矢口否認，幸好該酒店職員看不過眼，拿出閉路電視片段作證。

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據日本傳媒報道，涉事酒店於2020年底開始營業，經營的夫婦兩人為中國人，他們當初希望將酒店與富士山之間的土地也一併收購，但原地主不願意。後來這位日本男子井上先生(化名)於2021年2月花費大量時間、精力，終於在河口湖找到這塊能看到富士山全景的土地，於是斥資買下後，並打造一間供家人渡假用的別墅。

目前涉事酒店官方網頁已經將兩名中國董事的名字移除。(圖片：樂天旅遊)

井上先生這片土地種了逾300棵、高20公尺的柏樹，令到這家中資酒店雖打著「可一覽富士山美景」的廣告，但實際上酒店內可觀賞富士山美景的房間數目卻不多，導致部分遊客抱怨。於是這家酒店的經營者於2021年8月向井上詢問，能否砍掉他逾300棵柏樹，以改善酒店的視野。

惟井上認為砍光柏樹會影響別墅的私隱問題，本來稱可砍掉一部分的樹，惟酒店並不滿足，希望井上能砍掉更多的樹，中資酒店老闆想直接買下井上先生的土地，但井上先生不滿他們的態度而沒答應，據井上形容，中資酒店老闆不懂日文，全程溝通全靠翻譯。

井上接受訪問時表示，理解各國習慣不同，但希望來到日本時，起碼能遵守最基本的規則。(圖片：雲ノ上富士ホテル酒店網頁)

酒店其後開始時提出解決方案，表示若井上砍掉柏樹，改建造圍欄保護私隱，酒店可幫忙支付部分費用。不過，井上事後請人估價後發現，先別說砍樹，單是建造圍欄的開支就高達1,000萬日元(約52萬港元)，但酒店只肯負責500萬日元(約26萬港元)，雙方就費用談不成，加上施工麻煩，於是井上拒絕砍樹建議。

沒料到隔年1月下旬，井上發現別墅附近有23棵柏樹被擅自砍伐，懷疑酒店未經允許闖入他私人的土地還損毀其財產，於是立即到酒店對質，惟對方卻裝傻不認，更說「日本警察動不予我們」。事後井上為建別墅舉行動土儀式時，還發現總30棵柏樹被惡意在樹根開孔注入除草劑，導致樹木枯死。由於擔心樹木枯萎有倒塌危險，井上只好將被注射除草劑的樹木砍伐。

後來有酒店員工看不過酒店的所作所為，向井上提供閉路電視的影片，確認酒店員工於2021年12底注入除草劑，並於2022年1月初趁人少時靜靜地砍伐樹木，同樣被酒店閉路電視全攝入。這品種的柏樹每棵要價約12萬日元(逾6000港元)，受害的樹木高達53棵，而且酒店人員多次未經准許進入井上的私人土地，於是井上以毀壞財物罪、非法侵入向警方報案。

事後為免柏樹再受害，井上於別墅安裝9台閉路電視，同時使用ALSOK綜合警備保障的服務。至今因怕被報復而感到害怕，妻小也因此還在猶豫是否搬進居住。

日本傳媒狠批中資酒店的行為無法無天「這是日本人的常識根本不適用的地方」，事件令日本網民熱議，紛紛怒轟酒店行為自私，井上在接受訪問時亦忍不住冷嘲熱諷地說：「我理解各國習慣不同，但我希望你來到日本時，起碼能遵守最基本的規則。」目前，涉事的雲ノ上富士ホテル官方網頁已經將兩名中國董事的名字移除。

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責任編輯︰王明芳

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