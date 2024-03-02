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恩愛夫妻丨湯怡揭結婚三周年老公送驚喜旅程　親回網民投訴太瘦留言

娛樂 11:00 2024/03/02

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湯怡首次一家三口出遊。

湯怡與麥秋成於2021年的2月26日拉埋天窗，之後她更為老公誕下一女「麥QQ」，一家幸福滿瀉。

早前二人結婚3周年，湯怡與麥秋成分別在網上晒出水着照，穿上三點式的湯怡與老公相擁，臉上流露一副幸福的樣，並留言：「簡簡單單就足夠了，謝謝你的愛。#三周年快樂 #皮婚 #愛在蜜園」簡直甜入心。

恩愛夫妻丨湯怡與麥秋成晒水着慶祝結婚3周年　大放閃光彈約定白頭到老

一家飛去墾丁慶祝

湯怡接受TOPick訪問透露原來一家三口去了墾丁，這個旅程更是由老公送上的驚喜：「由頭到尾他一手包辦，如似機票﹑ 酒店﹑ 租車﹑行程等，全部也是他計劃，特意送了這個旅程給我。而且，今次與女兒一起去，所以也會特意找些適合小朋友去的地方。」

一家三口去了墾丁好開心。（受訪者提供）

女兒十分興奮

談到今次旅程最特別的地方，湯怡指乃是一家三口首次外遊：「今次是囡囡第一次去旅行，她也玩得很開心。其中我們有去動物園，以前自己去的時候也只是走馬看花，今次與囡囡一起去，很開心見到她看見動物的反應，非常有趣。」

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親回過瘦問題

提到近日她甫出的水着照，不少網民留言指她過瘦，並叫她增磅，對此湯怡解釋說：「其實現在有肉地過之前，因為之前跑步又做Gym，整個人更乾身，反而現時體重是有增加，而且日日也要抱着26磅的QQ，真的需要很大力氣。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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