自助餐 |北角海逸酒店24週年自助餐優惠 2人同行第2位只須24元

▲ 北角海逸酒店24週年自助餐優惠， 2人同行第2位只須24元。

北角海逸酒店為了慶祝成立24週年推出自助餐優惠，預訂綠怡咖啡廳3月1日至4月1日之自助早午餐及晚餐，2位成人同行，第2位成以$24享用自助餐 (每檯只限1位客人享此優惠)；4位成人同行，每檯每4位成人以$240加購日本北海道花咲蟹一隻 (約重550克)，凡惠顧美式菜單指定菜式，每位客人每次惠顧可獲贈指定飲品一杯。

2位成人同行自助餐玩825元起

綠怡咖啡廳的星洲．越滋味自助晚餐由3月1日至28日供應，復活節自助晚餐則由3月29日至4月1日供應，價錢分別是2位成人同行$825.60 ，4位成人同行則由$2,134.40起。

自助晚餐滋味主題菜式：肉骨茶、麥片蝦、香燒魔鬼魚、炸軟殼蟹香芒米紙卷、青芒果蝦肉沙律及香燒蔗蝦等。無限量供應即開生蠔、時令凍海鮮包括長腳蟹、綠青口等輪流供應，多款上乘刺身如三文魚、吞拿魚、象拔蚌、阿根廷紅蝦及赤貝等，即時烹調櫃位供應海南雞飯及越式酸辣海鮮火鍋、即點即製甜品朱古力心太軟、班蘭班戟、甜品班蘭蛋糕、越南咖啡奶凍、越南煉乳布甸及極受歡迎的

Movenpick 雪糕等。

除上述美食外，復活節期間限定供應吞拿魚沙律魔鬼蛋、十字包、牧羊人批、蜜糖金門火腿、栗子撻及甘荀蛋糕等，每兩位客人惠顧，即可獲贈繽 FUN 奶凍一份。此外，酒店特別為 5 至 11 歲的小朋友於晚上 8 時至 8 時 30 分舉辦我是小廚神 – 薄餅工作坊，小朋友可以即場製作薄餅，盡情投入節日氣氛讚好並追蹤酒店 Facebook 專頁及訂閱酒店電子通訊，即可於自助晚餐時段無限暢飲指定紅白酒。

自助早午餐兩位成人574元起

自助早午餐只在3月之星期六及日供應，（3月29至31日除外)，復活節自助早午餐則由3月29日至4月1日供應，價錢是2位成人同行$573.60，4 位成人同行是$1,821.20。

如果經 eShop 預訂，自助早午餐時段可無限暢飲精選紅白酒及啤酒，自助早午餐美食推介包括無限量供應生蠔、時令凍海鮮長腳蟹、綠青口、海蝦等輪流交替供應、燒肉眼、多款刺身、即時烹調越式火車頭粉、滋味熱盤蕃茄燉牛尾、香燒魔鬼魚及麥片蝦等、Movenpick 雪糕及多款甜品。

除上述美食外，復活節期間限定供應吞拿魚沙律魔鬼蛋、十字包、牧羊人批、蜜糖金門火腿、栗子撻及甘荀蛋糕等，每兩位客人惠顧，即可獲贈繽 FUN 奶凍一份。此外，酒店特別為 5 至 11 歲的小朋友於下午 1 時至 1 時 30 分舉辦我是小廚神 – 杯子蛋糕工作坊，小朋友可以即場為專屬自己杯子蛋糕裝飾。

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