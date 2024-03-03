星二代丨9歲梁浸浸真傳父母運動細胞　鄭希怡女兒滑雪有姿勢有實際

▲ 梁浸浸真傳父母的運動細胞。

鄭希怡（Yumiko）近年主力於內地發展事業，一家三口更移居上海，愛女梁子柔（暱稱梁浸浸）轉眼間已經9歲啦，梁浸浸十分好動，3歲已經開始玩滑雪！

梁浸浸滑雪叻過媽咪？

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近日鄭希怡又帶同梁浸浸去享受滑雪樂，她於社交平台上載愛女滑雪的片段，當中寫道：

很感謝梁先生

假期帶左亞浸去特訓

不錯不錯

下年可以繼續交比你

梁浸浸經過特訓之後，滑雪技巧真的進步不少，在叢林之間輕易滑走，跳躍起來的姿勢更十分有型，難怪不少網民留言大讚：「浸浸好叻呀」、「浸姐滑的好好，比妳好哈哈」、「太厲害了！」以及「已經係高手」，當中蔡卓妍大讚：「勁呀！」

看到女兒滑雪比前進步，鄭希怡開心之外也驚訝到O嘴。

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鄭希怡並非虎媽

事實上，梁浸浸早於3歲已經接觸滑雪，2018年，鄭希怡舉家往日本旅遊，Yumiko首次帶女兒梁浸浸滑雪。

當年鄭希怡受訪時大讚梁浸浸勇於嘗試兼平衡力好，女兒還要求上山頂，真是膽識過人，不過她跟女兒說由於太年幼，故未能夠上山頂滑下來。

鄭希怡並非虎媽一族，她曾於內地綜藝節目與劉翔及田亮討論起育兒觀，她稱不會讓女兒上補習興趣班，為女兒揀選的幼稚園都不會催谷學習，7歲前不用刻意學寫字。

Yumiko堅持自己的教學原則，認為孩子根本不需要跟別人有比較的心理：

如果這麼小就要跟別人比較，那得有多累？我們成人比較已經很累了。

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