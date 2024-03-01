  • 11°C
香港時間 : 2024301日 (週五) 18:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

荒謬公婆｜新娘婚禮遭淋紅油富二代新郎被屈藏毒　揭奶奶力阻結婚：貪我哋屋企錢

家事百科 16:48 2024/03/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

老爺奶奶懷疑女子為錢接近兒子，因此想方設法分開他們，更僱人在婚禮上淋紅油屈藏毒。（網上圖片）

電視劇為吸引觀眾眼球，不時出現狗血劇情，然而當現實也出現一樣的情境時又有何感覺？外國有一名女子與富家少爺交往，但未來老爺奶奶卻不太喜歡這位準新抱，懷疑他是為了錢才接近兒子，因此從他們在一起之後便不斷搞破壞，甚至在結婚日當天僱人往新娘身上潑紅漆，將一身雪白色的禮服毀掉。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
兒童消滯︱新年小朋友易食滯消化不良　中醫推介簡易消滯茶全家啱飲

據《紐約郵報》報導，美國網上討論區近日有一篇文章引起網民熱議。文中的女主角Alexandra結識了一個富家男友。由於Alexandra家境並不富裕，導致未來老爺奶奶起疑心，懷疑她只是看上了兒子的錢，於是阻止兩人在一起，不斷搞破壞。

初時只是威脅她，後來更開一張空白支票說動她離開。不過，Alexandra本來也不是一名拜金女，她為了證明自己，無視兩老的騷擾。

未幾，兩人便決定結婚。未來奶奶聽到這個消息後，向他們表示自己被氣到心臟病發，要求他們負擔她一切的醫藥費，可惜這一切「沒有最糟只有更糟」。

在他們的大婚之日，新郎的家人竟僱了三名男子到場搗亂，其中2人向Alexandra潑紅漆，另1人用手機拍攝過程。當大家以為事件已經完結時，又有大批警員到場，試圖替新郎上銬，原來這一切又是新郎家人的「傑作」，他們向警察舉報新郎可能藏有毒品，導致婚禮現場滿佈警員。幸好的是澄清一切誤會後，婚禮如常進行。

婚禮在一片混亂過後，如常進行。（網上圖片）

最後，在他們準備出國度蜜月時，家人又將新郎的護照和簽證收起，還試圖賄賂旅行社破壞這次蜜月旅行，所幸是今次計劃他們並未得逞，夫妻二人順利出發去蜜月旅行。

事件令網民感到震驚，無法理解家人會便出如此荒謬的事，表示「可憐的新郎新娘，希望他們會認真考慮申請保護令」、「趕快搬走，斷絕來往！」、「新娘還可以接受事情發生才是最荒謬」、「這些才是真愛」。
 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

 

相關文章

外傭趣事︱外傭誤將1小食當菜洗港媽哭笑不得　惹網民大爆姐姐煮食蝦碌史
今日 13:09
外傭趣事︱外傭誤將1小食當菜洗港媽哭笑不得　惹網民大爆姐姐煮食蝦碌史

你可能感興趣

外傭趣事︱外傭誤將1小食當菜洗港媽哭笑不得　惹網民大爆姐姐煮食蝦碌史
今日 13:09
外傭趣事︱外傭誤將1小食當菜洗港媽哭笑不得　惹網民大爆姐姐煮食蝦碌史
網絡熱話 結婚 網上討論區 美國

最高瀏覽

東張西望丨小學女童疑遭校園欺凌被撼頭扯頭髮　母斥校方坐視不理反要求女兒道歉
東張西望丨小學女童疑遭校園欺凌被撼頭扯頭髮　母斥校方坐視不理反要求女兒道歉