荒謬公婆｜新娘婚禮遭淋紅油富二代新郎被屈藏毒　揭奶奶力阻結婚：貪我哋屋企錢

▲ 老爺奶奶懷疑女子為錢接近兒子，因此想方設法分開他們，更僱人在婚禮上淋紅油屈藏毒。（網上圖片）

電視劇為吸引觀眾眼球，不時出現狗血劇情，然而當現實也出現一樣的情境時又有何感覺？外國有一名女子與富家少爺交往，但未來老爺奶奶卻不太喜歡這位準新抱，懷疑他是為了錢才接近兒子，因此從他們在一起之後便不斷搞破壞，甚至在結婚日當天僱人往新娘身上潑紅漆，將一身雪白色的禮服毀掉。

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據《紐約郵報》報導，美國網上討論區近日有一篇文章引起網民熱議。文中的女主角Alexandra結識了一個富家男友。由於Alexandra家境並不富裕，導致未來老爺奶奶起疑心，懷疑她只是看上了兒子的錢，於是阻止兩人在一起，不斷搞破壞。

初時只是威脅她，後來更開一張空白支票說動她離開。不過，Alexandra本來也不是一名拜金女，她為了證明自己，無視兩老的騷擾。

未幾，兩人便決定結婚。未來奶奶聽到這個消息後，向他們表示自己被氣到心臟病發，要求他們負擔她一切的醫藥費，可惜這一切「沒有最糟只有更糟」。

在他們的大婚之日，新郎的家人竟僱了三名男子到場搗亂，其中2人向Alexandra潑紅漆，另1人用手機拍攝過程。當大家以為事件已經完結時，又有大批警員到場，試圖替新郎上銬，原來這一切又是新郎家人的「傑作」，他們向警察舉報新郎可能藏有毒品，導致婚禮現場滿佈警員。幸好的是澄清一切誤會後，婚禮如常進行。

▲ 婚禮在一片混亂過後，如常進行。（網上圖片）

最後，在他們準備出國度蜜月時，家人又將新郎的護照和簽證收起，還試圖賄賂旅行社破壞這次蜜月旅行，所幸是今次計劃他們並未得逞，夫妻二人順利出發去蜜月旅行。

事件令網民感到震驚，無法理解家人會便出如此荒謬的事，表示「可憐的新郎新娘，希望他們會認真考慮申請保護令」、「趕快搬走，斷絕來往！」、「新娘還可以接受事情發生才是最荒謬」、「這些才是真愛」。



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責任編輯：王明芳