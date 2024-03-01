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黎展峯首個歌迷聚會收乳貼禮物　望今年音樂發展有新嘗試

娛樂 15:20 2024/03/01

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黎展峯26歲生日。

英皇歌手黎展峯（Andy）的歌迷早前為二月生日的Andy慶祝其二十六歲生日，這亦是Andy出道後兩年來舉行首個歌迷聚會及生日會。

生日會上，Andy除了演唱多首歌曲，又與歌迷們大玩遊戲，其中的「猜猜畫畫」更讓Andy一展其「鬼斧神工」的畫功，而猜中答案的歌迷，更可以得到Andy親筆手稿，令遊戲環節的氣氛頓時飆升，十分熱鬧。

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排練小段舞蹈送給歌迷

為了答謝歌迷的支持，Andy特別排練了一小段舞蹈送給歌迷，引得全場迷歡呼聲不絕。

首次舉行歌迷聚會及生日會，Andy坦言緊張又興奮，因為以往只是在出席活動後跟歌迷拍照，相處時間不多，這是一個難得的機會跟歌迷可以長時間相聚，「今次聚會可以同大家玩遊戲同埋互相分享感受，好感恩佢哋一直支持我！今次生日會唔想淨係fans們為我準備，所以都上網學咗一段舞，雖然跳得有啲怕醜，但大家都睇得幾開心，希望將來我都有機會喺舞台上表演跳舞！」

黎展峯

驚喜收到乳貼做禮物

生日會上，不少歌迷都向Andy送上生日禮物，當中最令Andy又驚又喜的禮物，竟然是收到兩包乳貼！

Andy說：「我即刻望一望自己個心口，但之後佢解釋，話見我平時成日着背心同運動衫跑步，要保護好心口，可以等我跑得舒適啲，哈哈！聽完都覺得呢份禮物幾有心思！」

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生日願望

至於生日願望，Andy表示希望今年可以製作多點不同類型的歌曲、更多音樂人合作，「特別喺自己嘅歌曲上面涉獵多啲唔同範疇，例如自己和音，甚至試吓作曲。」

在演戲方面，他則希望可以嘗試不同角色，「因為自己演戲資歷好淺，所以有唔同角色都一定會去嘗試。最後希望自己同埋身邊嘅人都身體健康，咁先可以有足夠嘅力氣，繼續努力！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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