【黎智英案】陳沛敏稱黎智英諒解非和平示威　指黎認同「和平與勇武不分」

▲ 前《蘋果》副社長陳沛敏。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱《蘋果》） 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（1日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。前《蘋果》副社長陳沛敏續作供指，她認為黎會對非和平示威持諒解態度，如在7.1衝擊立法會事件中，黎要求記者採訪示威者的心聲，以讓公眾理解。陳表示可見黎不願運動消失或停止，並指黎認同「和平與勇武不分」。

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案件今踏入第36天審訊，第二位從犯證人、前《蘋果》副社長陳沛敏第15天作供，代表被告黎智英的資深大律師彭耀鴻繼續進行盤問。

陳同意不同報章有不同立場的情況普遍，《蘋果》於2019年至2020年間可被視為追求自由、批評政府的報章。至於被問及本港其中兩份報章是否相對較保守及支持政府的報章，陳則不予置評。陳另同意《文匯報》及《大公報》為最支持政府的報章，又同意報社有特定的報道角度並非錯事。

▲ 壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

辯方完成盤問，控方續由助理刑事檢控專員張卓勤展開覆問。控方指，陳早前在辯方盤問下指，黎於2019年前提倡和平示威，問及黎於2019年後的取向如何。陳供稱，她認為黎會對非和平示威持諒解態度，如在7.1衝擊立法會事件中，黎會於許多人都認為非和平的示威活動，要求記者採訪示威者的心聲，以讓公眾理解。陳供稱，理解黎的指示可見黎不願運動消失或停止。陳又指，當時示威者之間亦有口號，意思是和平與勇武不分，黎基於對運動的支持，認同上述口號。

陳又同不同報章可以有不同立場，指應在社論版中發表立場，新聞報道則應如《蘋果日報編採室約章》中所指，基於事實真相所報道，故新聞報道與社論並不相同。法官李運騰則問及有否機制確保《蘋果》編採自主，陳供稱，其實是靠同事自身意識。

聆訊今午（1日）續。

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記者：梁錦麟