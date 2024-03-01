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MAKERVILLE首支樂隊ROVER正式成軍　KC X Tsoul展跳舞明星路

娛樂 14:01 2024/03/01

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（左起）KC、Tsoul、亨仔、Kim、Jason、希晉。

由《全民造星V》參賽者季軍亨仔（陳鎮亨）及殿軍的希晉（王希晉）聯乘Kim（卓金樂）及Jason （雷濠權）組成樂隊ROVER，昨日（2月29日）現身觀塘的商場，宣布MAKERVILLE旗下首支隊樂隊ROVER正式誕生，同步推出期間限定跳舞組合KC（黃家灝）及Tsoul（田曜誠）。

在昨日舉行的《ROVER X KC & Tsoul Debut》記者會上，ROVER首次現場演繹作品第一首歌《秒速八公里》，KC與Tsoul則現場首跳《Get Silly》正式展開他們跳舞明星路，而現場有大批粉絲為ROVER及期間限定跳舞組合KC & Tsoul應援，場面熱鬧。

ROVER

四把聲音一隊Band
 
《ROVER X KC & Tsoul Debut》活動上，請來商台903的DJ謝茜嘉任大會司儀，由亨仔、希晉、Kim及Jason的樂隊ROVER打頭陣上台，解釋了ROVER意思，說：「ROVER意思是指我哋4個憑藉同一個組Band理念，一起去探索未個的音樂路！路上有我哋各自不同嘅音樂風格、配以我哋四把獨特聲音，創作屬於ROVER的歌曲。」

問到隊中崗位分配，他們說：「ROVER以『四把聲音一隊Band』嘅大方向下，即人人都會係主音外，同時Kim負責Bass、Jason負責鼓、亨仔負責結他及keyboard。」

ROVER現場演繹ROVER首支作品《秒速八公里》及分享了創作《秒速8公里》的難忘過程，特別感謝是監製Edward Chan多月來循循善誘、Cousin Fung和作詞人林寶及編曲 Ariel的齊齊努力下，令ROVER成功擁有第一首自己創作的歌曲同時記錄了他們的追夢啓航。

ROVER

期間限定跳舞組合
 
MAKERVILLE第一隊本地BAND順利誕生，另一個以一整年的跳舞企劃出發，期間限定組合KC & Tsoul亦同日正式亮相。

現場二人跳出首支跳舞作品《Get Silly》，帶出二人縱使跳不同舞種，一樣可同台合作跳出火花。

KC 和Tsoul 道：「《Get Silly》係一個開始，同時打破常規，因為焦點唔係我哋唱歌，而係我哋認真跳舞、認真拍跳舞片，係別人看似做蠢事，舞者係唔會成為明星下，透過跳舞令我哋探索不同嘅跳舞表演可能性、想尋求更多不同舞者合作，去突破跳舞界限，將更多舞者推上舞台，令觀眾見到舞者一樣可以閃閃發光。」

KC & Tsoul

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撰文 : TOPick柴犬出動

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