尖子透視丨12歲女生擔任《窗邊的小荳荳》主角配音　無懼反覆NG錄音練耐性

▲ 福建中學附屬學校小六學生李芯怡擔任配音員。

風靡全球42年的日本經典文學《窗邊的小荳荳》即將躍上大銀幕，內容講及的獨特教育，或許改變了部分人的一生。其中，擔任《窗邊的小荳荳》主角配音一職的，是來自基層家庭的福建中學附屬學校小六學生李芯怡，她憑著堅毅的精神、無比的耐性，不厭其煩地按導演要求，反覆錄音，獲電影發行公司賞識。

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現年12歲的李芯怡，來自基層家庭，父親任的士司機，母親為家庭主婦，照顧兩名女兒。芯怡自7歲時因機緣巧合，經過一次「試音」，獲選中成為配音員，因而踏上其配音員之路，至今先後為20至30齣動畫電影、劇集、廣告、博物館聲音導賞等，擔當配音員，包括今次為日本經典文學《窗邊的小荳荳》，擔任主角配音。

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《窗邊的小荳荳》講述小荳荳自小一至小三的變化和故事，芯怡表示，需在錄製小荳荳小一對白時，以可愛的聲調演繹，「小荳荳在動畫中，年齡有變化，我就要將佢兒時的說話聲音扮到可愛啲，直至描述佢長大至小三時，先可以用返近似自己平日的說話聲調；另外還需要我即場學唱三首歌，都好有挑戰性」。加上，芯怡在錄音那天碰巧生病，雖然帶病上陣，配音所需的時間比平日長一倍，但她仍努力堅持完成。

芯怡坦言，今次為《窗邊的小荳荳》擔任主角配音，難度最高的是要錄製反應變化較多的句子，例如在跑跳時說對白，需加入喘氣聲；跌倒時需加插跌倒時的反應聲；同時配音速度，亦需配合動畫主角的口形開合。

當配音員長達6年，芯怡坦言，十分喜愛當配音員，除了可認讀更多中文字詞外，還可以訓練自己的耐性和堅毅精神，「我有時咬字不清，導演會指出正確讀音，我又學到多啲野；有時導演要求好高，我試過錄一句要反覆錄十幾次，先符合要求，要盡力試多幾次。試過最長的一次錄音，錄左8小時，係有少少辛苦，期間食零食，捱過去，但錄完音之後，自己聽返，又會覺得好開心，呢樣都係我繼續錄音的動力」。

《窗邊的小荳荳》發行公司双喜電影發行（香港）有限公司助理發行經理黃芷琳形容，芯怡接收和說話能力強，反應快，可媲美專業配音員，加上芯怡活潑的個性，非常適合為主角配音。

芯怡原本於一間津貼小學就讀小一至小三，其母自言自己英語能力較弱，一直期望能提升女兒的英語能力，故即使自己節省開支，也會盡能力安排女兒補習英文，目標是為女兒投考插班入讀直資英文小學福建中學附屬學校，最後女兒成功考入福附插班重讀小三，並符合資格申請學費全額資助，獲批學費全免，至今就讀小六，她的目標是升讀一條龍中學福建中學。

芯怡入讀福附後，學業成績不俗，除繼續其課餘配音工作外，還參加了籃球校隊、田徑隊、英文話劇、舞台劇等連串多元活動，去年更曾獲得一個歌唱比賽季軍，可謂多才多藝，亦累積了不少幕前演出和幕後配音的寶貴演藝經驗。要同時兼顧學業、校內多項活動和配音工作，芯怡亦能盡力妥善分配時間，「平日一至五放學做功課時，順便溫習一下，配音多數是周末進行，閒時興趣係煮食、跳舞、自拍影片與好友分享」。

芯怡就讀的福建中學附屬學校，校長徐區懿華（Eva校長）亦與《窗邊的小荳荳》甚有淵緣。Eva校長表示，《窗邊的小荳荳》是啟蒙她教育思想的一本作品。書中內容講述的，與她小時候一樣，均是別人眼中屬於「頑劣學生」的小荳荳，遇上凡事包容、誨人不倦的小林校長，小荳荳因小林校長一句勉勵「荳荳啊！妳真是個好孩子！」而改變。

小林校長在Eva校長人生中出現，震撼之處，在於故事令她感受到一個內心充滿憂傷、沒人關心和理解，更沒有人明白有需要和受困擾的孩子，好像找到一條康莊大道……「相信誰也沒料到，當年我這顆小荳荳有朝一日會成為一校之長，有機會為很多孩子創造一個不一樣的世界」。

對於校內學生芯怡能擔任自己最愛的一本書《窗邊的小荳荳》主角配音，Eva校長坦言感到非常驚喜，也十分欣賞芯怡成功爭取到這難得的機會，期待到戲院欣賞芯怡的演出。

她表示，校方一直致力發展表演藝術，並於5年前設立表演藝術總監一職，自行編寫包含良好品德教育內容的兒童劇，配以德育教育創設的現場拍攝情景，讓學生親身代入體驗、演出或從影片內容，了解每個角色的感受，就連校園電視台，亦會聘請專業人士訓練學生成為小演員，希望讓有興趣的學生，都有踏上舞台的機會和發揮空間。



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