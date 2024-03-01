【旅遊復甦】旅發局料今年訪客量4,600萬按年升35%　惟過夜客人均消費、留港日數均跌

▲ 旅發局預測今年訪客量按年升35%，惟過夜客人均消費、留港日數均跌。（資料圖片）

香港旅遊發展局預測今年將有4,600萬名遊客造訪，按年上升35%，回復2019年全年遊客量的8成水平，政府已預算15億港元以推廣香港為「高價值遊客」目的地，目標是透過吸引更多有關遊客來提振經濟。

最新影片推介

根據補充預算文件，旅發局預計2024年將有4,600萬人次前往香港旅遊，較去年3,400萬人次增加35%，但僅佔2018年6,500萬人次的70%，另回復2019年5,591萬人次的82%水平。今年局方亦預算15億港元，以促進香港成為「高價值遊客」的旅遊目的地。

旅發局預計，今年每位過夜遊客的人均支出5,800元，較2023年全年的6,939元，減少16.4%，又預計遊客今年在香港停留的時間將縮短至3.2晚，較2023年的3.6晚，減少0.4晚。

消息人士解釋，去年本港全面通關，讓積壓3年的訪港需求得到釋放，訪港旅客留港日數較長，通關初期消費力較高、人均約萬元，年底已放緩至約6,100元，強調今年相關預測與2019年的表現相若。翻查資料，2019年訪港過夜客人均消費5,818元，平均留港3.3晚。

旅發局沒有預計今年過夜遊客數量的目標，但局方的數據顯示，2023年有一半的遊客是非過夜旅客。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：陳麗娜