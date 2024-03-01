  • 12°C
香港時間 : 2024301日 (週五) 16:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊復甦】旅發局料今年訪客量4,600萬按年升35%　惟過夜客人均消費、留港日數均跌

社會 14:11 2024/03/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

旅發局預測今年訪客量按年升35%，惟過夜客人均消費、留港日數均跌。（資料圖片）

香港旅遊發展局預測今年將有4,600萬名遊客造訪，按年上升35%，回復2019年全年遊客量的8成水平，政府已預算15億港元以推廣香港為「高價值遊客」目的地，目標是透過吸引更多有關遊客來提振經濟。

最新影片推介

童學園
足球學校｜巴黎聖日耳門香港學院新開辦　PSG教練團獨門教學：培訓聰明球員

根據補充預算文件，旅發局預計2024年將有4,600萬人次前往香港旅遊，較去年3,400萬人次增加35%，但僅佔2018年6,500萬人次的70%，另回復2019年5,591萬人次的82%水平。今年局方亦預算15億港元，以促進香港成為「高價值遊客」的旅遊目的地。

旅發局預計，今年每位過夜遊客的人均支出5,800元，較2023年全年的6,939元，減少16.4%，又預計遊客今年在香港停留的時間將縮短至3.2晚，較2023年的3.6晚，減少0.4晚。

消息人士解釋，去年本港全面通關，讓積壓3年的訪港需求得到釋放，訪港旅客留港日數較長，通關初期消費力較高、人均約萬元，年底已放緩至約6,100元，強調今年相關預測與2019年的表現相若。翻查資料，2019年訪港過夜客人均消費5,818元，平均留港3.3晚。

旅發局沒有預計今年過夜遊客數量的目標，但局方的數據顯示，2023年有一半的遊客是非過夜旅客。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：陳麗娜

相關文章

【旅遊消費】李家超：新增自由行城市市民高收入、高消費　助港吸過夜客
16:18 2024/02/23
【旅遊消費】李家超：新增自由行城市市民高收入、高消費　助港吸過夜客
【旅業復甦】長途客復甦慢港府力谷會展旅遊　議員倡一程多站夥灣區推產品
01:00 2024/02/26
【旅業復甦】長途客復甦慢港府力谷會展旅遊　議員倡一程多站夥灣區推產品
【體育旅遊】姚柏良委託立法會研究4地體育旅遊措施　倡港府借鏡發展
16:48 2024/02/27
【體育旅遊】姚柏良委託立法會研究4地體育旅遊措施　倡港府借鏡發展
【財案2024】恢復酒店房租稅　港府︰相信對旅遊業影響輕微
14:11 2024/02/28
【財案2024】恢復酒店房租稅　港府︰相信對旅遊業影響輕微

你可能感興趣

【旅遊消費】李家超：新增自由行城市市民高收入、高消費　助港吸過夜客
16:18 2024/02/23
【旅遊消費】李家超：新增自由行城市市民高收入、高消費　助港吸過夜客
【旅業復甦】長途客復甦慢港府力谷會展旅遊　議員倡一程多站夥灣區推產品
01:00 2024/02/26
【旅業復甦】長途客復甦慢港府力谷會展旅遊　議員倡一程多站夥灣區推產品
【體育旅遊】姚柏良委託立法會研究4地體育旅遊措施　倡港府借鏡發展
16:48 2024/02/27
【體育旅遊】姚柏良委託立法會研究4地體育旅遊措施　倡港府借鏡發展
經濟數據表現 出入境管制 經濟 港元 香港 旅發局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

東張西望丨小學女童疑遭校園欺凌被撼頭扯頭髮　母斥校方坐視不理反要求女兒道歉
東張西望丨小學女童疑遭校園欺凌被撼頭扯頭髮　母斥校方坐視不理反要求女兒道歉