【假信息】WhatsApp假短訊冒充富邦銀行　呼籲客戶注意

▲ 富邦銀行傳出虛假信息事故。（資料圖片）

富邦銀行呼籲客戶及公眾人士注意，要慎防冒充富邦的WhatsApp短訊，假WhatsApp短訊會誘使客戶申請，聲稱由富邦銀行或與其他金融機構合作提供的銀行服務或優惠，之後提供超連結轉載到可疑網站「https://hk[.]huaq-xd[.]top」。

最新影片推介

富邦銀行聲明稱，假WhatsApp短訊及網站，跟富邦銀行無任何關連，提醒客戶不要理會虛假WhatsApp短訊及網站，也不要開啟WhatsApp短訊任何連結，以至提供個人資料。

富邦銀行官網是「www.fubonbank.com.hk」，銀行不會利用即時通訊軟件，要求客戶提供個人資料、富邦賬戶資料、密碼或敏感資料。若客戶懷疑或曾透過以上方式，提供個人資料或進行交易，可致電富邦綜合熱線2566 8181，及聯絡香港警務處。

富邦已知會香港警務處，以及香港金融管理局。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：吳卓峰