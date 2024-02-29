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【香港好去處】故宮館3月新展重現圓明園盛世　逾190件文物涵蓋書畫燙樣

社會 19:58 2024/02/29

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香港故宮文化博物館。

香港故宮文化博物館公布2024年全新展覽陣容，打響頭炮的是3月舉辦關於圓明園的大型特別展覽，屆時將展出逾190件與圓明園相關的重要文物，涵蓋書畫、器物、燙樣等。展覽亦會介紹園林布局的象徵涵義、時令節慶的豐富活動，重現這座清代著名皇家園林昔日輝煌。

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同時，為慶祝中華人民共和國成立75周年，博物館將於9月舉辦以中華文明起源為主題的大型特別展覽，展示中國考古近年的重要發現，探索5,000年中華文明的起源與發展的進程。

香港故宮文化博物館今年全新展覽陣容眾多，其中3月將舉辦「香港賽馬會呈獻系列︰圓明園——清代皇家園居文化」大型特別展覽，於3月20日至8月12日舉行，展出逾190件與圓明園相關的重要文物，涵蓋書畫、器物、燙樣（建築模型）等。展覽介紹園林布局的象徵涵義、時令節慶的豐富活動，以及皇室成員的園居故事和藝文雅趣，全面呈現圓明園的面貌。

至於博物館2個介紹明清兩代紫禁城以及清代宮廷生活的專題展覽「紫禁萬象——建築、典藏與文化傳承」和「紫禁一日——清代宮廷生活」，故宮博物院將在今年借出新一批珍貴文物，詳情稍後公布。

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適逢今年亦為中法建交60周年，博物館將與法國2所頂尖文化藝術機構聯合主辦2項大型特別展覽，主題分別為法國百年時尚及中法文化交流史。博物館將在6月舉辦大型法國服飾特別展覽，展示200多件18至20世紀初精美絕倫的男女服裝、珠寶與飾物，探索法國時尚百年來的演變，以及服飾和身體的關係。

展覽亦特別展示法國與世界各地在服飾文化方面的聯繫，例如中國絲綢之運用。至於以17至18世紀中法文化交流為主題的特別展覽會在12月揭幕，探討中法兩國在宮廷文化藝術領域交流互鑑的重要歷史。

香港故宮文化博物館館長吳志華表示，香港故宮文化博物館開幕1年半，已接待超過210萬訪客，對此感到十分鼓舞。今年博物館會繼續與全球頂尖的藝術文化機構合作，策劃世界級水平的展覽，弘揚中華優秀傳統文化，倡導不同文明之間的交流互鑑。

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