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【醫療事故】聯合醫院八旬病人上周離世　護士疑未設定電子系統檢查維生指數

社會 16:19 2024/03/01

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基督教聯合醫院公布一宗未有正確使用電子維生指數紀錄系統事件。(陳靜儀攝)

基督教聯合醫院今日(1日)下午公布一宗未有正確使用電子維生指數紀錄系統事件，當中內科病房一名89歲男病人因自身疾病在上周離世。該名病人被醫生評估須每4小時量度心跳、血含氧及血壓等，並於在電子維生指數紀錄系統記錄有關要求，但其後懷疑負責的護士未有按要求輸入指令，讓系統定時檢查病人的維生指數，而病人留院10多小時內，僅1次檢查維生指數。

九龍東醫院聯網總監兼聯合醫院行政總監楊諦岡表示，醫護團隊已同家人聯絡解釋，又向家屬慰問及就未有正確使用系統表示歉意，並轉交死因庭跟進。院方事件後已立即提醒所有病房醫護在交更時注意相關事情，避免事件同樣發生。3名涉及的護士現正休假。

聯合醫院內科及老人科部門主管黃思豪表示，89歲男病人為長期病患者，他上月20日因重複嘔吐及發燒而送入急症室，初步診斷為肺炎。病人入院後有檢測過維生指數，全部穩定，亦無發燒，翌日(21日)中午時有為病人抽血及檢查血糖，病人當晚清醒，有與親友交流。但在22日上午5時許，病人被發現呼吸及心跳停止，頭部附近有嘔吐物，疑是嘔吐物導致吸入性窒息致死。

黃思豪續指，系統未有按醫生指示每4小時檢查一次維生指數，是因為護士未有在系統輸入指令。聯合醫院護理總經理鄧少強補充指，相關電子維生指數紀錄系統最近引入，以取代紙本形式，有助減少護士的工作量。惟今次事件或因護士工作量忙，加上未必熟識新系統，醫院在推出相關系統時已有一定訓練，未來亦會有網上課程介紹。

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記者：蘇文軒

交通事故 公立醫院 基督教 基督教聯合醫院 醫療事故

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