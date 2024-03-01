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【DSE】大灣區DSE考生報考6科洗逾5300元　考評局料多收22萬應付跨境運送試卷等成本

社會 15:10 2024/03/01

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DSE筆試4月開考。（資料圖片）

DSE筆試4月開鑼，考評局今日（3月1日）宣布，於大灣區首2個DSE考場應考的學生，每人須額外交1,980元報名費，比本地應考的自修生貴2.6倍；連同每科考試費，應考6科的大灣區考生共須支付5,336元考試相關費用。按照首屆約110名大灣區考生推算，合共將為考評局帶多約22萬元額外收入，以應付跨境運送及保管試卷等額外開支。有關費用已獲教育局批准，並於今日刊憲。

DSE 6科考試費$3,356

按2024年收費模式，在本港應考的自修生，須支付550元報名費，但在內地應考的學校考生，則要額外交1,980元報名費，意味在內地應考的報名費貴過香港2.6倍。

同時，考生須按照報考科目數目支付考試費，今年每個語文科收費718元，其他科目收費480元。以最多考生報考科目組合「4+2」（即4個核心科目及個選修科目）為例，涉及2科語文及4科其他科目，共涉3,356元考試費。

首屆約110名大灣區考生　料帶來22萬元額外收入

DSE有關附加費已獲得教育局批准，並於今日刊憲。按照考評局早前公布，作為試點的首2間內地「與考學校」，共有約110名考生，意味將為考評局帶來217,800元額外收入。

考評局今表示，向內地考場考生額外收取的報名費，將用以應付於內地設立DSE考場所涉及的額外成本，包括考評局的人力資源；運送保管試卷、答卷、考試物資及器材費用；以及考務人員聘用、培訓、交通和食宿開支。

翻查考評局上月初曾公布，屆時會在考試日前，由設有全球定位系統（GPS）及監控鏡頭的押送車，將放有試卷的「保密箱」分批運送至內地學校「保密室」，由局方職員全程陪同及監察，再由保安24小時看守直至開考，可確保試場在保密、安全及可靠度方面達要求。

考評局稱，該局為法定機構，財政獨立並須自負盈虧，收入主要來自DSE考試費及其他考試與評核服務，強調釐訂內地考場報名費時，已審慎考慮不同因素，包括考評局整體財政狀況、於大灣區內地城市設立考場運作成本、考生人數，以及考生負擔能力。

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責任編輯：吳卓峰

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大灣區 DSE 教育局

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