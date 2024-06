膝關節炎無阻外遊　醫生教留意8大要點可安心出遊

自復常後,港人報復式外遊,在旅行期間,難免舟車勞動,加上行程緊密,有機會令膝關節炎發作。難道患膝關節炎的患者就不適合外遊?香港浸信會醫院骨科顧問醫生陳鍵仁表示,旅行期間的活動量增加,的確有機會令膝關節炎發作,但只要在出發前做好風險評估,注意8大要點,膝關節炎患者也可以安心享受旅行的樂趣。

認清膝關節炎成因、症狀、治療

膝關節炎又稱退化性關節炎,成因與年齡增長有關,由於膝蓋內的軟骨隨着年齡增長逐漸退化和磨損,出現慢性膝蓋痛、發炎、紅腫的疾狀,嚴重甚至會導致關節變形,影響日常生活1,2。此外,職業勞損、膝蓋曾受創傷或身體過重等因素,也會加速膝蓋內的軟骨結構退化,增加患上退化性膝關節炎的風險1。

陳醫生指,本港的膝關節炎近年有年輕化趨勢,患者不再只局限於長者,部分患者更低見40多歲,因此應及早關注膝關節問題,勿諱疾忌醫,錯過治療黃金期3。

治療方面,醫生會根據患者的臨床徵狀去釐定適合的治療方案。對於膝蓋感到不適和輕微痛楚的輕微患者,即膝蓋感到不適和輕微痛楚,一般建議以非手術方法治療,如一、藥物治療,當中包括須由醫生處方針對膝關節炎的消炎止痛藥;二、物理治療,主要是針對訓練膝關節的活動幅度和活動能力;三、改變生活習慣,平時避免做一些加重病情的動作,包括上落樓梯、蹲下、跪下等4。對於情況較嚴重的患者,醫生建議進行手術治療,主要分為半膝關節置換手術和全膝關節置換手術4。

▲ 陳醫生指膝關節炎患者要保持適量的運動,強化肌肉,改善痛症。

良好生活習慣保護關節

陳醫生表示,要擁有健康的膝關節才能支撐身體達致活動自如,所以要從基本做起,保持適量運動強化肌肉,其中游泳是不錯的選擇,可借助水的浮力減輕關節負荷,同時也可達到鍛鍊肌肉的效果4,5。除了運動外,要從生活習慣做起,陳醫生提醒應量力而為,「不要做一些膝關節應付不來的活動或運動,若本身有膝蓋痛問題的人,應該很了解自己的狀況,例如步行太久、上落樓梯後感不適,需要服食用止痛藥。」

陳醫生建議平時多做坐提腿動作,即坐在椅上把腿踢上半空,強化四頭肌,有助減輕膝蓋痛楚及病情。坊間有不少補健品,如葡萄糖胺、軟骨素、生物骨膠原的活性蛋白的補充品,對於輕微膝關節炎患者,此類補充品有機會幫助關節疼痛症狀,改善活動能力,但服用前應先向專科醫生尋求諮詢6。

注意8大要點 膝關節炎患者外遊不是夢7

港人出名愛旅遊,難道膝關炎患者不適宜外遊?陳醫生表示,只要注意以下8大要點,膝關炎患者同樣可以安心出門,享受愉快旅程。

1. 評估健康:在計劃行程前,預早評估身體狀況,選擇合適的旅遊地點,宜選擇到訪較先進、醫療配備較好的國家或地區。

2. 避免劇烈活動:行程安排上,避免進行對膝蓋造成負擔及痛楚的活動,如滑雪、滑水等。

3. 常備藥物、補健品:隨身帶備平日服用的消炎止痛藥或補健品,以備於旅途期間需要時服用。

4. 帶備彈性繃帶:外遊時帶備一至兩卷彈性繃帶,若果膝關節有腫痛情況,可用繃帶包裹患處,減輕腫痛,以及帶備外敷藥貼,亦有助減輕痛楚。

5. 鍛鍊膝蓋肌肉:膝關節炎患者並非完全不能做運動,反而平日應保持適量運動,尤其外遊前,宜多鍛鍊膝蓋肌肉,提升膝關節活動能力,以便應付外遊時所需的體力。

6. 帶手杖同行:建議帶備一支手杖外遊,由於旅遊時走路較多,手杖有助減輕膝蓋的負荷。

7. 勿高估自己能力:不宜站立或步行過長時間,患者最清楚自己病情,切勿高估自己能力,做出超出自己能力的活動。

8. 情況嚴重即求醫:如置身在外地感到膝關節疼痛,程度嚴重並發覺如患處發熱、疼痛,站立及步行都感困難,建議立即在當地求醫,以免病情惡化。

(特約)