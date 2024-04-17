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膝關節炎無阻外遊　醫生教留意8大要點可安心出遊

特約

發布時間： 2024/04/17 15:00

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

自復常後，港人報復式外遊，在旅行期間，難免舟車勞動，加上行程緊密，有機會令膝關節炎發作。難道患膝關節炎的患者就不適合外遊？香港浸信會醫院骨科顧問醫生陳鍵仁表示，旅行期間的活動量增加，的確有機會令膝關節炎發作，但只要在出發前做好風險評估，注意8大要點，膝關節炎患者也可以安心享受旅行的樂趣。

認清膝關節炎成因、症狀、治療

膝關節炎又稱退化性關節炎，成因與年齡增長有關，由於膝蓋內的軟骨隨着年齡增長逐漸退化和磨損，出現慢性膝蓋痛、發炎、紅腫的疾狀，嚴重甚至會導致關節變形，影響日常生活1,2。此外，職業勞損、膝蓋曾受創傷或身體過重等因素，也會加速膝蓋內的軟骨結構退化，增加患上退化性膝關節炎的風險1

陳醫生指，本港的膝關節炎近年有年輕化趨勢，患者不再只局限於長者，部分患者更低見40多歲，因此應及早關注膝關節問題，勿諱疾忌醫，錯過治療黃金期3

治療方面，醫生會根據患者的臨床徵狀去釐定適合的治療方案。對於膝蓋感到不適和輕微痛楚的輕微患者，即膝蓋感到不適和輕微痛楚，一般建議以非手術方法治療，如一、藥物治療，當中包括須由醫生處方針對膝關節炎的消炎止痛藥；二、物理治療，主要是針對訓練膝關節的活動幅度和活動能力；三、改變生活習慣，平時避免做一些加重病情的動作，包括上落樓梯、蹲下、跪下等4。對於情況較嚴重的患者，醫生建議進行手術治療，主要分為半膝關節置換手術和全膝關節置換手術4

陳醫生指膝關節炎患者要保持適量的運動，強化肌肉，改善痛症。

良好生活習慣保護關節

陳醫生表示，要擁有健康的膝關節才能支撐身體達致活動自如，所以要從基本做起，保持適量運動強化肌肉，其中游泳是不錯的選擇，可借助水的浮力減輕關節負荷，同時也可達到鍛鍊肌肉的效果4,5。除了運動外，要從生活習慣做起，陳醫生提醒應量力而為，「不要做一些膝關節應付不來的活動或運動，若本身有膝蓋痛問題的人，應該很了解自己的狀況，例如步行太久、上落樓梯後感不適，需要服食用止痛藥。」

陳醫生建議平時多做坐提腿動作，即坐在椅上把腿踢上半空，強化四頭肌，有助減輕膝蓋痛楚及病情。坊間有不少補健品，如葡萄糖胺、軟骨素、生物骨膠原的活性蛋白的補充品，對於輕微膝關節炎患者，此類補充品有機會幫助關節疼痛症狀，改善活動能力，但服用前應先向專科醫生尋求諮詢6

注意8大要點 膝關節炎患者外遊不是夢7

港人出名愛旅遊，難道膝關炎患者不適宜外遊？陳醫生表示，只要注意以下8大要點，膝關炎患者同樣可以安心出門，享受愉快旅程。

1. 評估健康：在計劃行程前，預早評估身體狀況，選擇合適的旅遊地點，宜選擇到訪較先進、醫療配備較好的國家或地區。

2. 避免劇烈活動：行程安排上，避免進行對膝蓋造成負擔及痛楚的活動，如滑雪、滑水等。

3. 常備藥物、補健品：隨身帶備平日服用的消炎止痛藥或補健品，以備於旅途期間需要時服用。

4. 帶備彈性繃帶：外遊時帶備一至兩卷彈性繃帶，若果膝關節有腫痛情況，可用繃帶包裹患處，減輕腫痛，以及帶備外敷藥貼，亦有助減輕痛楚。

5. 鍛鍊膝蓋肌肉：膝關節炎患者並非完全不能做運動，反而平日應保持適量運動，尤其外遊前，宜多鍛鍊膝蓋肌肉，提升膝關節活動能力，以便應付外遊時所需的體力。

6. 帶手杖同行：建議帶備一支手杖外遊，由於旅遊時走路較多，手杖有助減輕膝蓋的負荷。

7. 勿高估自己能力：不宜站立或步行過長時間，患者最清楚自己病情，切勿高估自己能力，做出超出自己能力的活動。

8. 情況嚴重即求醫：如置身在外地感到膝關節疼痛，程度嚴重並發覺如患處發熱、疼痛，站立及步行都感困難，建議立即在當地求醫，以免病情惡化。

參考資料:
1. John Hopkins Medicine. Knee Arthritis. Available at: https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/knee-arthritis. Accessed 8th March 2024.
2. University of Michigan Health, Michigan Medicine. Osteoarthritis (Degenerative Arthritis). Available at: https://www.uofmhealth.org/conditions-treatments/cmc/arthritis/osteoarthritis. Accessed 8th March 2024.
3. Ackerman IN, et al. Hip and Knee Osteoarthritis Affects Younger People, Too. J Orthop Sports Phys Ther. 2017 Feb;47(2):67-79. doi: 10.2519/jospt.2017.7286. 
4. NHS. Treatment and support, Osteoarthritis. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/osteoarthritis/treatment/. Accessed 8th March 2024.
5. Versus Arthritis. Is swimming and exercising in water good for people with arthritis? Available at: https://versusarthritis.org/news/2021/june/is-swimming-and-exercising-in-water-good-for-people-with-arthritis/. Accessed 8th March 2024.
6. Arthritis Foundation. Popular Supplements for Arthritis: What You Need to Know. Available at: https://www.arthritis.org/health-wellness/treatment/complementary-therapies/supplements-and-vitamins/vitamins-supplements-arthritis. Accessed 8th March 2024.
7. Arthritis Foundation. 10 Tips for Healthy Knees and Strong Joints as You Age. Available at: https://www.arthritis.org/health-wellness/healthy-living/managing-pain/joint-protection/tips-for-healthy-knees. Accessed 8th March 2024.

MAT-HK-2400313-1.0-04/2024

（特約）

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