【交通補貼】$2搭車檢討憂慮搵長者開刀　林世雄：勞福局牽頭檢討

▲ 交通補貼及$2乘車優惠正在檢討。（資料圖片）

$2乘車優惠、交通補貼開支增加，港府正在檢討，引起社會憂慮找長者開刀。運輸及物流局局長林世雄今（3月1日）表示，勞福局正在檢討$2乘車優惠；交通補貼檢討方面正在展開，包括津貼比率、津貼額上限等，都是檢討範圍，確保財政可持續。

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$2搭車3大檢討方向

$2乘車優惠的檢討方向，政府消息稱，金額及優惠今年出結果，但不肯透露會否縮減。而交通工具種類，也在檢討方向之內。

$2搭車優惠開支大

財政司司長陳茂波稱，港府正檢視乘車「2元優惠」、以及「公共交通費用補貼計劃」。他形容兩措施增長迅速，開支較大。

$2乘車優惠，2023／24年度開支約$40億，較2019／20年度$13億增加逾兩倍。

公共交通費用補貼，2023／24年度開支約35億元，較2019／20年度的17億元增加超過一倍。

他強調政府無意取消，盼有關計劃繼續提供，財政上模式可持續，預計檢討年內完成。

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責任編輯：吳卓峰