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【輸入勞工】880名外勞抵港機場工作　就業資訊日供逾2,000職位空缺

社會 15:31 2024/03/01

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880名外勞抵港機場工作，就業資訊日供逾2,000職位空缺。（資料圖片）

香港機場管理局今日（1日）舉行「機場就業資訊日2024」，並由約40間機場企業提供逾2,000個職位空缺。機管局行政總裁林天福指，機場旅客人數已回復至疫情前約8成，料年底可重返疫前水平；另外，截至上月底，機場已招聘逾2,000名外勞，當中約1,800人正在申請簽證，880人已經到港，機管局形容進展理想。

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就業資訊日在機場舉行，現場有逾40間機場企業設攤位，共提供逾2,000個職位空缺。林天福表示，是次就業資訊日聚焦協助婦女及非華裔人士，在機場找到合適工作，機場亦非常重視家庭友善政策，包括提供幼兒託管、課後輔導等服務，讓全職照顧小朋友的母親可放心重返職場。

機管局機場運行執行總監姚兆聰稱，疫情前機場約有7.3萬名員工，疫情後僅餘5.3萬員工，而在過去一年員工數量已重上6萬，足以應付現時需求。而機場旅客人數亦已回復至疫情前約8成，估計年底能重返疫前水平。

姚兆聰續指，至上月底已有超過2,000名外勞獲聘，約1,800人正在申請簽證，880人已經到港，他形容進展理想。

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記者：黃穎津

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