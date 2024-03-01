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網絡熱話︱意外懷孕急結婚網上徵免費攝影化妝　港女詳列要求：裙褂不能有龍鳳

家事百科 17:03 2024/03/01

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一位準新娘徵招免費攝影、化妝和禮服，列合乎4大遴選要求方獲得聯絡，網民直斥該準新娘的無恥心態。（iStock圖片）

不少新人為了減省婚禮開支，往往會請親朋好友幫忙打點。不過有一位準新娘在社交平台徵招免費攝影師、化妝師之外，要求提供免費婚紗禮服裙褂，揚言選用名牌化妝品會優先考慮，表明不包車馬費及膳食津貼等，更指合乎遴選要求者方獲得聯絡。網直斥該準新娘的荒謬心態：「以為自己做緊海選呀？」

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有港女在Facebook群組「2024 準新人婚禮籌備討論區 by 婚享會 Bespoke Wedding」發帖，以「《徵》免費攝影師、化妝師同婚紗禮服裙掛（褂）」為題。事主指自己因意外懷孕決定提早結婚，希望減輕開支，遂於網上徵免費攝影師、化妝師和一系列婚紗、裙掛禮服。

4大荒謬遴選要求

事主交代背景後，列出4大遴選要求和注意事項。先是指自己懷孕中，若化妝師選用名牌化妝品會優先考慮。她又自稱基於宗教信仰，裙褂絕不能有龍鳳圖案。再者，原來此工作「不包車馬費及膳食」等津貼，需要自行負責交通費及膳食，另外更好心補充「如有需要可以叫姊妹幫你哋手買，會實報實銷，唔會收多大家！」，最後請有意申請人附上作品參考，表示「合適者會聯絡，沒有聯絡即視為落選」。

網民針對港女態度

帖文在網上瘋傳，惹怒網民直斥荒謬。「最哽眼係最後嗰句，人哋肯幫你，你唔適合就連一句多謝都唔會有，以為自己做緊海選呀？」、「只要自己唔尷尬，尷尬嘅就係人哋～人無恥便無敵就係呢啲！」有網民揶揄「BB呀，出生之後，記得要慎選父母。」。不過有網民認為帖文作假，「匿名佢話自己係李嘉誠娶新抱都得。」

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責任編輯：王明芳

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