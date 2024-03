校長專欄丨人生無常縱有苦跌 愛官校長： 仍要繼續前行　

▲ 無論生活給你多少次打擊,令你跌倒過多少次,只要有一件小事能讓你會心微笑,就值得你全力以赴。(有關學校提供)

一位30 歲罹患癌症的歌手Nightbirde,在美國達人秀上獲得了「金色按鈕」的殊榮。生活與病痛給了她很多挑戰,評審驚奇表示,從她美麗的笑容中,完全看不出身患痛苦。即便是面臨不到2%的存活率,但她仍抱持著樂觀的心態去面對。她向主持人說了一句話「你不能等到生活不再艱難時,才決定要快樂。」"You can't wait until life isn’t hard anymore, before you decide to be happy." 勉勵了全球的廣大觀眾。

在成長路上,我們要學習如何正面、樂觀地去面對所有事情,讓自己保持心境開朗,但生活總有艱難的時候,有時候,你不得不去面對挫折、失意和悲傷,不妨多與家人、老師、社工或好朋友傾訴,讓你信任的朋友們治癒你的憂傷,溫暖你的內心;有時候,你身邊的人會有意無意間傷害你,別在這些不重要的人與事丟掉了快樂,別在瑣碎的生活裏遺失了樂觀。無論生活給你多少次打擊,令你跌倒過多少次,只要有一件小事能讓你會心微笑,就值得你全力以赴。

▲ 30 歲罹患癌症的歌手Nightbirde,在美國達人秀上獲得了「金色按鈕」的殊榮。生活與病痛給了她很多挑戰,但她向主持人說:「你不能等到生活不再艱難時,才決定要快樂。」(圖片:NBC)

著名填詞人陳詠謙在其作品《別來無恙》當中寫了一句「我現時自己肯做飯」,大受批評,引發軒然大波。陳詠謙將這個風波視為一項修練。他明白到不斷創作,不斷前進是自己的責任,亦希望藉機會學習成為一個堅定不移的人,他絕不會因為批評而放棄自己的創作,他向記者說:「要做對事情其實不是一件難事,只要跟隨前人所做,通常你都不會犯大錯。但如果你想人生變得有趣,就要作多方面的嘗試,有時會碰壁,有時會撞板,但不要困住自己。」全賴他對音樂的堅持及不懈的奮鬥,其後的作品《高山低谷》、《一雙手》等大受歡迎,成為大家唱K的必選歌曲。

適逢DSE文憑考試,「一雙手,只要握成拳頭能捱下去」這句歌詞成為不少人鼓勵自己,鼓勵他人的金句。短短一個早上突然有很多歌迷跟蹤了陳詠謙的instagram,其YouTube頻道多了十幾萬瀏覽量。

「黑暗 如何蠶食了光」、「街裡人人在看 我為何沒有強項」、「這世界 絕情又刻薄」,在現實生活裏沒有一帆風順這回事。Nightbirde經歷艱苦的四年抗癌歷程,最終於2022年與世長辭,令大家都十分難過。然而,她那份永不放棄的精神激勵了全球數百萬人。許多人都被她那種超越自身痛苦的態度及幽默感所感染。

2023年一隊來自非洲的福音合唱團把Nightbirde的名曲《It’s OK》再次帶到美國達人秀,再次鼓勵大家:無論世道多麼涼薄,一定要有自己的溫度,即使溫暖不了別人,也不能讓自己着涼。心裡多存一點陽光,快樂和痛楚其實是可以並存。共勉之。

