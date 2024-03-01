【偽冒電郵】有欺詐電郵邀收件人申請退稅　稅務局籲市民提高警覺

▲ 有欺詐電郵邀收件人申請退稅，稅務局籲市民提高警覺。（資料圖片）

近日有不法份子偽冒稅務局發出電郵，邀請收件人申請退稅，稅務局今日（1日）呼籲市民提高警覺，並指相關電郵附有超連結往網站企圖取得收件人的個人及信用卡資料。

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稅務局強調，與該電郵並無任何關係，並已把事件交由警方作進一步調查。該局提醒市民，如收到可疑電郵，應提高警覺，不要開啓。

則公布的財政預算案決定，寬減2023／24課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為3,000元，料全港206萬名納稅人受惠。有關扣減會在2023／24課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少51億元。

惟薪俸稅稅務寬減屬近年最少，較2023年度預算案的上限6,000元，寬減減半。

最近5年薪俸稅稅務寬減的幅度：

2020年度預算案／寬減75%／上限2萬元

2021年度預算案／寬減100%／上限1萬元

2022年度預算案／寬減100%／上限1萬元

2023年度預算案／寬減100%／上限6,000元

2024年度預算案／寬減100%／上限3,000元

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責任編輯：陳麗娜