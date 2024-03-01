財政預算案丨全港家長教師會聯會支持增加煙草稅　保障下一代健康邁向無煙未來

▲ 全港家長教師會聯會支持增加煙草稅，有助確保下一代在無煙、健康的環境中成長。(有關機構提供)

財政司司長剛公布2024至25年財政預算案，家長及學界除了關心教育相關措施，另一焦點是財政預算案中增加煙草稅每支八毫，即約32%，期望令吸煙人士戒煙或減少吸煙，逐步邁向世界衞生組織建議最少佔煙價七成五的水平。此舉，有助確保下一代在無煙、健康的環境中成長，全港十八區家長教師會聯會深表歡迎及支持。

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多項醫學研究證實吸煙危害健康，禍及他人。一氧化碳亦會影響兒童心智發展，使他們的自制、分析及判斷能力較差。增加煙草稅是世界公認最有效減少煙草使用的單一措施，有助鼓勵煙民戒煙、防止已戒煙人士復吸及預防青少年開始吸煙。

財政預算案公布後，社會上有不同聲音指，當政府上調煙稅，有機會令市民轉買私煙，擔心執法部門未有做好執法工作等。家長及教師一直深信政府加強打擊私煙的決心和能力，必定可妥善處理挑戰，致力保障下一代健康成長及本港整體公共衞生。執行惠民政策，當中縱有挑戰，但相信為了大眾福祉，我們決不應就此卻步不前。在孩子面前，我們更應樹立榜樣，以公眾健康為首要考慮，聚焦問題核心。

二、三手煙對非吸煙人士尤其未成年人士的危害相當深遠和嚴重。吸煙人士在學校範圍以外吸煙,令二手煙飄入校內危害到學生，以及危害到在學校門口外接放學的家長,這情況長期困擾學界。全港各區家長教師會聯會和教育團體多年來支持香港控煙工作，家長及教師欣見政府連續兩年增加煙草稅逾三成，並倡議加強控煙力度，訂立每年檢視和增加煙草稅的機制，以確保煙草稅鼓勵戒煙和預防青少年吸煙的效力，將香港建構成無煙城市。

為了我們的下一代，十八區家長教師會聯會聯署支持增加煙草稅，同時期望政府進一步擴大禁煙區至大部分公共地方，例如學校以外範圍、大廈出入口、行人天橋、巴士站等；並持續推出多管齊下的控煙措施，如禁止添味煙（包括薄荷煙）在香港銷售、降低吸煙產品的吸引力，包括實施全煙害警示包裝以去除煙包上的品牌和推廣元素等，以達到明年吸煙率降至7.8%的目標，儘快建設一個活力、健康的無煙香港。

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