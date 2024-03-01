久坐危害︱男子開車久坐40小時呼吸困難失禁　揭患急性肺栓塞險死

▲ 男子開車久坐40小時呼吸困難失禁，揭患急性肺栓塞險死！

【久坐/急性肺栓塞/頭暈/呼吸困難/經濟艙症候群】久坐不動對身體傷害極大！内地一名男子春節期間開車久坐長達40小時，起身後不但難以行走跌倒，更出現呼吸困難、失禁等症狀，送醫被證實患上急性肺動脈栓塞，情況危殆。

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據内地媒體報道，該名范姓男子在春節假期時，從四川自駕到東莞，怎料遇上大塞車，共花了40小時才到達目的地。而男子一踏出車門，雙腳遂不受控制般僵直、難以行走，最後更跌倒在地。同時，男子還出現頭暈、呼吸困難、小便失禁等問題，其家人見狀立刻將他送醫。

揭患急性肺栓塞

男子送院後情況危殆，醫生將其移至深切治療部。經診斷，證實男子患上急性肺動脈栓塞。所幸在及時治療後，男子成功脫離危險，數日後已離開深切治療部。

急性肺栓塞可致命

台灣新營醫院急診科醫師吳嘉榮曾表示，肺動脈栓塞是由於肺動脈被血塊、脂肪、空氣等形成的血栓阻塞，導致肺部血液灌流不足，形成缺氧狀態。

而急性肺栓塞是致命性疾病，易被誤診，咳嗽、呼吸急促，胸痛、頭暈、心跳加快等都屬症狀。嚴重時可致急性肺水腫，甚至突發性昏迷及猝死。要預防肺動脈栓塞，則要調整日常生活方式，避免久坐、久臥，而減重、戒煙等都是預防方式之一。

久坐不動可致「經濟艙症候群」

另外，香港大學臨床助理教授兼港怡醫院心臟科專科醫生陳栢羲曾指出，任何人如果長時間處於坐着不動的狀態，腿部深處的靜脈容易形成血塊，造成小腿深層靜脈栓塞，亦即俗稱的「經濟艙症候群」。

當血液從下肢回流至心臟，並從心臟進入肺動脈，肺動脈可能會被隨血液回流的血塊堵塞，引致肺動脈栓塞，患者會感到氣喘、胸口痛、呼吸困難等，嚴重者可能出現血壓下降、心律不整、休克。若發生深層靜脈血栓，有較高的比例會進一步造成肺栓塞，而一旦出現肺栓塞，致死率高達3成左右。

5個預防經濟艙症候群之方法

想預防經濟艙症候群，避免出現肺部栓塞，黃晨祐指出最佳方法就是多走動，腳踏實地的走動能活動下肢肌肉、擠壓靜脈，促進靜脈的血液流動以預防血栓發生。

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責任編輯：羅嘉欣