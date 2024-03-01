麥明詩盛勁為結婚丨十優港姐麥明詩籌備婚禮盛勁為聽話配合　 Louisa讚未來老公思想簡單

▲ 「十優港姐」麥明詩（Louisa）讚未來老公盛勁為思想簡單。

在1月30日晚10時多，麥明詩（Louisa）與盛勁為都分別在自己社交平台證實婚訊。盛勁為上載被麥明詩求婚短片，麥明詩其後在IG上載盛勁為在海邊送花及玩具「鑽戒」的求婚相，十分甜蜜。

Louisa、盛勁為會在3月於香港舉行婚禮，今日（3月1日）是準新娘Louisa認婚訊後首度現身活動，她受訪時也有透露婚禮的籌備情況，更甜蜜地大讚未來老公！

麥明詩盛勁為結婚︱麥明詩親解現身澳洲政府大樓原因 準新娘Louisa指下月在港舉行婚禮

麥明詩主力負責籌備婚禮

準新娘Louisa狀態大勇，她透露在2023年已在澳洲拍下婚照，至於籌備婚禮方面，她指大部分都由她處理，未來老公就完全能作出配合。她又指：「我覺得搞結婚搞得太耐，其實有好多枝節會發生，所以我秉持一個快靚正。」

她透露：「最緊要係有個時間同賓客、家人去交流。所以我盡量去簡化一啲程序。」

搞結婚「快靚正」的Louisa，就對生B方面抱隨緣心態。

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麥明詩讚盛勁為

Louisa稱在籌備求婚期間，盛勁為也未有發現，被趁機大讚：「佢份人嘅優點就係思想簡單，好隨遇而安。」

她揚言非常欣賞對方擁有的堅韌精神、以正面心態面對人生低潮。

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