飲食攻略｜天氣乾燥易感冒咳嗽　中醫推介7款湯水茶療潤肺止咳

▲ 天氣乾燥易感冒咳嗽，中醫推介7款湯水茶療潤肺止咳。

【咳嗽/止咳/湯水/茶療/寒冷天氣/乾燥】本港最近天氣寒冷，周五（3月1日）天文台錄得市區氣溫下降至12度左右，並預測未來一兩日早上仍然寒冷。天氣寒冷乾燥，身體容易出現感冒、咳嗽等不適，喉嚨失去黏膜保護，更易被病毒細菌入侵。而近期不少人都咳嗽不止，為此，小編整理了7款有助於潤肺止咳的茶療及湯水食譜，供大家參考。

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7款潤肺止咳茶療湯水食譜

西洋菜南北杏羅漢果湯（4人份量）

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西洋菜有清心潤肺的功效，非常適合因為肺熱引致的咳嗽、甚至咳嗽黃痰咯血。豬肺可以補益肺氣，羅漢果清熱滋潤止咳。

沙參麥冬馬蹄南北杏湯（4人份量）

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北沙參清肺熱、滋肺陰，也可以益胃生津；針對容易乾咳、燥咳、口乾、聲沙之人士，有清熱養胃生津的功效。

佛手瓜桑葉扁豆南北杏蜜棗湯

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佛手瓜、扁豆，幫助疏肝健脾化濕。另外桑葉、南北杏，可以潤肺止咳，是由著名古方《桑杏湯》化裁而來。

川貝南北杏煲雪梨水

功效：潤肺生津

肺喜潤惡燥，預防秋天出現肺燥，可先潤肺以減低咳嗽機會。

宜：見口渴口乾，咽乾咽痛，鼻孔乾燥，口氣腥臭。

忌：感冒咳嗽，或平素痰多不宜。

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扁豆赤小豆煲老黃瓜湯

功效：消暑祛濕

夏季暑濕之餘氣未去，可視個人情況，消暑祛濕以治標，同時補脾益肺以固本。

宜：見身熱心煩，食慾欠佳，大便秘結，小便黃臭，手腳困重等。

忌：感冒咳嗽泄瀉不宜。

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牛蒡紅蘿蔔川貝海底椰湯

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備注：海底椰性寒、化痰止咳、滋陰潤燥、除煩清熱，適合風燥咳嗽人士。

雪梨桔餅茶

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責任編輯：羅嘉欣