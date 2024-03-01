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鄭啟泰離世丨鄭啟泰追思會日期曝光　家屬將安排別緻道別會

娛樂 16:06 2024/03/01

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鄭啟泰追思會日期曝光。

新城電台DJ鄭啟泰2月3日離世，終年56歲。早前鄭啟泰的IG竟然有更新，其家屬表示已經接手管理鄭啟泰的IG，帳戶亦變為非公開。

據知鄭啟泰家屬將於3月16日下午為鄭啟泰舉行追思會，邀親友一同分享鄭啟泰的點滴軼事。

鄭啟泰離世丨鄭啟泰社交網離奇更新　帳號將由家屬接手管理

3月16日舉行追思會

鄭啟泰生前信奉基督教，他的追思會將於循道衞理聯合教會國際禮拜堂一樓The Sanctuary舉行，由於鄭啟泰是基督教徒，將會請院牧祈禱和唱聖詩，希望大家不要帶憂傷，記住鄭啟泰樂觀和大孩子性格，因此據指鄭啟泰的追思會亦命名為「鄭啟泰．生命禮讚」（A Celebration of Life．Eric Cheng）。

而且，早前鄭啟泰的妹妹Fiona曾表示鄭啟泰不喜歡傳統，故會安排別緻的道別會。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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