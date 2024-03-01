Healthy Life｜每日10次！2個簡單動作放鬆下腰背+屁股肉 眼睛乾無精神1招提亮雙眼

【瑜伽/運動/下腰背/臀部/痛症/眼部疲勞/精神欠佳】經常久坐令屁股肉很痠痛？TOPick近日邀請到美女健身教練Cathy與節目主持懷鈺一起做運動，Cathy教練教授2個簡單動作，只要每日做10次就能夠放鬆下腰背和臀部，紓緩屁股痠痛情況。Cathy同時分享1個簡單練習，幫助放鬆眼睛，改善乾澀、沒精打采的狀態。

2個動作放鬆下腰臀部

下腰背臀部動作1

首先整個身體趴在瑜伽墊上，肚子緊貼瑜伽墊；

吸氣時緩慢地提起右腳；

升至頂端後維持1秒，然後放下；

再提起左腳，重複動作；

如此互相交替做10次。

注意呼吸要保持平穩和緩慢，提起腳時應感受到臀部和大腿後方位置有輕微的拉扯感。

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下腰背臀部動作2

首先躺在瑜伽墊上，提起膝蓋；

緩慢地呼氣，從臀部開始頂起上半身；

維持1秒，然後呼氣下降；

重複動作10次。

頂起上半身時，臀部要用力夾緊，感覺力度延伸到整個下腰背脊椎位置。

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1個動作放鬆眼睛

相信不少上班族都試過，在工作到很疲累或睡不夠時，眼睛總會很乾澀、頭很重又乏力。Cathy教練分享一個簡單又能快速放鬆和提亮眼睛的運動。

雙手擦掌，擦熱後放在雙眼位置； 深呼吸，然後用手指尖在眉心位置緩慢地按摩數次； 再緩慢地拉到太陽穴位置，打圈10次； 雙手移至髮線位置，慢慢拍打頭部； 由髮線位置拍打到後方頸椎位置，拍打3次； 完成後隨即進行眼部瑜伽，雙眼同時向上望； 再順序向下、向左、向右方望； 然後眼球依次望向左上方、左下方、右上方、右下方； 完成後從左到右打圈3次，再從相反方向打圈3次。 ▼ 點擊圖片放大 +14 +13

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記者：郭子豐

攝影：陳健珊

鳴謝：健身教練Cathy