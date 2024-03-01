Healthy Life｜每日10次！2個簡單動作放鬆下腰背+屁股肉 眼睛乾無精神1招提亮雙眼
保健美顏 16:54 2024/03/01
【瑜伽/運動/下腰背/臀部/痛症/眼部疲勞/精神欠佳】經常久坐令屁股肉很痠痛？TOPick近日邀請到美女健身教練Cathy與節目主持懷鈺一起做運動，Cathy教練教授2個簡單動作，只要每日做10次就能夠放鬆下腰背和臀部，紓緩屁股痠痛情況。Cathy同時分享1個簡單練習，幫助放鬆眼睛，改善乾澀、沒精打采的狀態。
2個動作放鬆下腰臀部
下腰背臀部動作1
- 首先整個身體趴在瑜伽墊上，肚子緊貼瑜伽墊；
- 吸氣時緩慢地提起右腳；
- 升至頂端後維持1秒，然後放下；
- 再提起左腳，重複動作；
- 如此互相交替做10次。
注意呼吸要保持平穩和緩慢，提起腳時應感受到臀部和大腿後方位置有輕微的拉扯感。
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下腰背臀部動作2
- 首先躺在瑜伽墊上，提起膝蓋；
- 緩慢地呼氣，從臀部開始頂起上半身；
- 維持1秒，然後呼氣下降；
- 重複動作10次。
頂起上半身時，臀部要用力夾緊，感覺力度延伸到整個下腰背脊椎位置。
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1個動作放鬆眼睛
相信不少上班族都試過，在工作到很疲累或睡不夠時，眼睛總會很乾澀、頭很重又乏力。Cathy教練分享一個簡單又能快速放鬆和提亮眼睛的運動。
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記者：郭子豐
攝影：陳健珊
鳴謝：健身教練Cathy