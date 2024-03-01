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Healthy Life｜每日10次！2個簡單動作放鬆下腰背+屁股肉 眼睛乾無精神1招提亮雙眼

保健美顏 16:54 2024/03/01

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熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

【瑜伽/運動/下腰背/臀部/痛症/眼部疲勞/精神欠佳】經常久坐令屁股肉很痠痛？TOPick近日邀請到美女健身教練Cathy與節目主持懷鈺一起做運動，Cathy教練教授2個簡單動作，只要每日做10次就能夠放鬆下腰背和臀部，紓緩屁股痠痛情況。Cathy同時分享1個簡單練習，幫助放鬆眼睛，改善乾澀、沒精打采的狀態。

2個動作放鬆下腰臀部

下腰背臀部動作1

  • 首先整個身體趴在瑜伽墊上，肚子緊貼瑜伽墊；
  • 吸氣時緩慢地提起右腳； 
  • 升至頂端後維持1秒，然後放下；
  • 再提起左腳，重複動作；
  • 如此互相交替做10次。

注意呼吸要保持平穩和緩慢，提起腳時應感受到臀部和大腿後方位置有輕微的拉扯感。

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下腰背臀部動作2

  • 首先躺在瑜伽墊上，提起膝蓋；
  • 緩慢地呼氣，從臀部開始頂起上半身；
  • 維持1秒，然後呼氣下降；
  • 重複動作10次。

頂起上半身時，臀部要用力夾緊，感覺力度延伸到整個下腰背脊椎位置。

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1個動作放鬆眼睛

相信不少上班族都試過，在工作到很疲累或睡不夠時，眼睛總會很乾澀、頭很重又乏力。Cathy教練分享一個簡單又能快速放鬆和提亮眼睛的運動。

  • 雙手擦掌，擦熱後放在雙眼位置；
  • 深呼吸，然後用手指尖在眉心位置緩慢地按摩數次；
  • 再緩慢地拉到太陽穴位置，打圈10次；
  • 雙手移至髮線位置，慢慢拍打頭部；
  • 由髮線位置拍打到後方頸椎位置，拍打3次；
  • 完成後隨即進行眼部瑜伽，雙眼同時向上望；
  • 再順序向下、向左、向右方望；
  • 然後眼球依次望向左上方、左下方、右上方、右下方；
  • 完成後從左到右打圈3次，再從相反方向打圈3次。
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    記者：郭子豐

    攝影：陳健珊

    鳴謝：健身教練Cathy

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