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【全國兩會】黃錦輝︰內地DSE課程供不應求　冀所有學科容許在內地考試

政治 16:17 2024/03/01

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全國政協委員黃錦輝將提6個提案。（趙居逸攝）

全國兩會即將在京召開，全國政協委員黃錦輝將提6個提案，包括制定措施便利中學文憑試（DSE）內地考生，在大灣區設立香港職業培訓機構、打造「無廢」大灣區等。

黃錦輝表示，DSE是香港教育的「品牌」，推動這個品牌，能更好讓香港成為國際教育樞紐，讓內地學生更方便參加DSE，亦有利於香港的優質教育資源和制度與國家教育體系連結。

不過，他指內地學生報考DSE仍存在一些問題，例如部分科目不能在內地進行考試。即使內地不少學校有DSE課程，但依然供不應求，亦缺乏有資格的老師授課等。黃建議，在內地開辦更多文憑考試學校和課程、開辦正規DSE師資培訓、以及爭取所有DSE科目在內地開考。

倡大灣區設培訓機構助港補充技術人才

黃金輝另一提案是建議在大灣區設立香港職業培訓機構。黃錦輝指，目前香港中端職業人手方面也出現缺口 ，包括資訊科技、機電工程、建造、航空等行業。雖然現時有「職專畢業生留港計劃」等，但香港要發展成為國際創展中心，必須培養技術型人才以應付長期需求，故黃建議香港的職業訓練機構，在大灣區設立分校 ，擴大學歷互認和非本地畢業生留港計劃的範圍，吸引更多技術型人才來港就業。

另外，黃金輝則又建議大灣區城市固體廢物共同治理，共同建設和運營先進的垃圾焚化廠，通過先進技術將廢物轉化為可再生能源，推進固體廢物的共同治理。他又指，現時「一國兩制」下，香港垃圾屬於洋垃圾，若要進入內地處理，則需要建立一條「綠色通道」。

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記者：趙居逸

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