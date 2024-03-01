【第4間醫學院？】理大冀於北都設醫學院每年收100醫科生　滕錦光：可配合護士及眼科優勢

▲ 繼科大公布計劃設立全港第三間醫學院，理工大學今日（1日）亦宣布有意進駐「北都教育城」，設立院校首間醫學院。（梁凱婷攝）

繼科大公布計劃設立全港第三間醫學院，理工大學今日（1日）亦宣布有意進駐「北都教育城」，設立院校首間醫學院，每年培育100名醫科生，並增設綜合型、主打科技的附屬醫院，提供高質量醫療服務，目前已向政府提交計劃書，惟未獲回覆。校方亦盼在區內設立大型教學酒店，服務大灣區旅遊業。

校長滕錦光出席傳媒新春午宴時稱，紅磡校園空間少，無足夠地方，盼利用北都用地設立醫學院，形容計劃長遠，並指規模不能太大，不然難管理，但又不能太少，初步預料每年招收100人，亦將同時提供本科及研究生課程。他又指，理大本身已設立醫療相關學科，如視光、物理治療、護理、醫療化驗及放射學，只差醫科，認為可互相配合，並非由零開始，又指院校工科強，相信醫學院優勢為「醫工結合」。

滕錦光認為，設立醫學院對大學發展有好處，能促進生命科學、醫學相關研究，同時高等教育地位高，若有更多大學增設醫學院能提高相關醫學水平，日後可發展成產業，「洗乜一定放喺中大、港大到，所有問題都無問題」。他又指，醫學院教授薪酬高，相信聘請人才並不困難。

滕亦指，相信日後北都醫療需求大，故希望一併增設香港制度的附屬醫院，為區內250萬名居民及大灣區提供高質量的醫療服務。理大校董會主席林大輝亦稱，校方盼設立以科技為基礎的綜合智慧型醫院，並將其形容為「smart hospital」，相比傳統醫院更著重於結合智能及科技。

大灣區旅遊業具發展潛力，理大計劃在北都設立大型教學酒店，林大輝指，酒店會與現時維港薈一樣，但盼加入會議展覽元素，供各地學者進行會議。理大亦盼在區內設研發基地，聚焦科研工作及研究生課程。滕指，現時理大有逾3,000名博士研究生，相信研究生日後遷往北都，能獲更多研究空間；至於紅磡校園將保留作教學用途，供本科生及授課式碩士上課。

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記者：梁凱婷