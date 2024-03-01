  • 11°C
香港時間 : 2024301日 (週五) 18:36
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第4間醫學院？】理大冀於北都設醫學院每年收100醫科生　滕錦光：可配合護士及眼科優勢

社會 16:29 2024/03/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

繼科大公布計劃設立全港第三間醫學院，理工大學今日（1日）亦宣布有意進駐「北都教育城」，設立院校首間醫學院。（梁凱婷攝）

繼科大公布計劃設立全港第三間醫學院，理工大學今日（1日）亦宣布有意進駐「北都教育城」，設立院校首間醫學院，每年培育100名醫科生，並增設綜合型、主打科技的附屬醫院，提供高質量醫療服務，目前已向政府提交計劃書，惟未獲回覆。校方亦盼在區內設立大型教學酒店，服務大灣區旅遊業。

校長滕錦光出席傳媒新春午宴時稱，紅磡校園空間少，無足夠地方，盼利用北都用地設立醫學院，形容計劃長遠，並指規模不能太大，不然難管理，但又不能太少，初步預料每年招收100人，亦將同時提供本科及研究生課程。他又指，理大本身已設立醫療相關學科，如視光、物理治療、護理、醫療化驗及放射學，只差醫科，認為可互相配合，並非由零開始，又指院校工科強，相信醫學院優勢為「醫工結合」。

滕錦光認為，設立醫學院對大學發展有好處，能促進生命科學、醫學相關研究，同時高等教育地位高，若有更多大學增設醫學院能提高相關醫學水平，日後可發展成產業，「洗乜一定放喺中大、港大到，所有問題都無問題」。他又指，醫學院教授薪酬高，相信聘請人才並不困難。

滕亦指，相信日後北都醫療需求大，故希望一併增設香港制度的附屬醫院，為區內250萬名居民及大灣區提供高質量的醫療服務。理大校董會主席林大輝亦稱，校方盼設立以科技為基礎的綜合智慧型醫院，並將其形容為「smart hospital」，相比傳統醫院更著重於結合智能及科技。

大灣區旅遊業具發展潛力，理大計劃在北都設立大型教學酒店，林大輝指，酒店會與現時維港薈一樣，但盼加入會議展覽元素，供各地學者進行會議。理大亦盼在區內設研發基地，聚焦科研工作及研究生課程。滕指，現時理大有逾3,000名博士研究生，相信研究生日後遷往北都，能獲更多研究空間；至於紅磡校園將保留作教學用途，供本科生及授課式碩士上課。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁凱婷

公立醫院 治療 滕錦光 大學 護士 物理治療 林大輝 大灣區 紅磡 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

東張西望丨小學女童疑遭校園欺凌被撼頭扯頭髮　母斥校方坐視不理反要求女兒道歉
東張西望丨小學女童疑遭校園欺凌被撼頭扯頭髮　母斥校方坐視不理反要求女兒道歉