【打擊私煙】海關反私煙行動拘538人　檢市值約6,200萬元私煙

▲ 海關反私煙行動拘538人，檢市值約6,200萬元私煙。（黃傑偉攝）

香港海關今年2月中展開代號「風暴」的全港性大型反私煙特別行動，在各個管制站以及全港各區，從不同層面加強打擊私煙活動。海關於行動首階段一共成功偵破560宗相關案件，檢獲共約1,600百萬支懷疑私煙，約1,760克雪茄，及約400克製成煙草，估計市值共約6,200萬元，應課稅值共約4,300萬元。行動中，海關共拘捕538人，年齡介乎18至83歲，並扣查3輛懷疑用作分銷私煙的車輛。

海關鐵路及渡輪口岸科副總指揮官歐陽文政指，自2月19日起海關於機場、港口、陸路、鐵路及渡輪各管制站，展開代號「風暴」行動，至2月28日，海關向17名27至80歲旅客檢控，檢獲1.2萬支未完稅香煙，40克雪茄，市值4.2萬元，應課稅3.2萬元。海關亦向481名年齡18至83歲旅客，作出有代價檢控罰款安排，以罰款代替訴訟，涉及7.8萬支香煙、1,720支雪茄及400支製成煙草，市值27萬元，應課稅值20萬元，罰款達200萬元。

海關發現旅客以各種不同方法收藏私煙，有旅客以背囊收藏16條私煙，亦有將包裝私煙繫於腰間，或藏於特製腰封內以衣服遮擋，甚至穿緊身褲將私煙藏於褲管內。根據應課稅品條例，管有超過免稅優惠貨品，而未有向海關人員申報，或作出虛假及不完整申報，可被檢控。於2023年，法庭對超過應課稅品裁決維港幣2萬元，最高可監禁3個月。海關向旅客作出以罰款代替訴訟，被檢控者可被罰超額稅款5倍另加2,000元定額罰款。

日前財政預算案增加煙草稅，每支香煙調高0.8元，如違規旅客以罰款代替訴訟，如旅客帶一條等於200支香煙，需繳付5,306元罰款，比正常多出800元。

風暴行動仍然持續，海關會於各口岸抽查旅客，阻截私煙活動。

海關稅收罪案調查科監督劉良智指，海關透過風險情報及分析，於2月20日搗破一宗大型走私私煙活動，鎖定一隻由阿聯酋入境，報稱裝載塑膠盒及滑鼠墊的40呎貨櫃，於貨櫃內發現藏於350個紙箱內的420萬支懷疑未完稅私煙，市值1,500萬元，應課稅1,000萬元。

海關亦加強打擊市內流動私煙買賣及倉庫，鎖定一個活躍於屯門的私煙集團，突擊搜查2輛停泊於屯門露天車場內中型貨車及40呎貨櫃，分別在貨車及貨櫃內檢獲320萬及540支私煙。市值3,200萬元，應課稅2,100萬元，並在現場拘捕一名26歲男子，被捕人現保釋候查。

於2月21日，關員在深水埗一劏房搗破小型私煙儲存倉庫，檢獲35萬支私煙，市值130萬元，應課稅86萬元。關員在行動中拘捕一名53歲女子，相信她租用單位以供應西九龍市場。私煙集團由儲存於偏遠地區，轉為將私煙分散儲存於市內劏房或迷你倉，避免被執法人員搗破減少損失。反私煙行動中，海關於全港拘捕30男5女，包括25名買家及10名賣家，當中大部分為購買自用市民。

海關並向全港多個報販派發傳單宣傳反私煙，並提醒市民，買賣私煙均屬違法，市民應於信譽良好店舖購買香煙，不要購買來歷不明及價格異常的香煙，以免誤墮法網。

根據進出口條例，任何人輸入或輸出未列載貨清單，最高可被罰款200萬元及監禁7年。而根據應課稅品條例，任何人處理、管有、售賣及購買私煙即屬違法，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。市民可透過致電海關熱線2545 6182舉報私煙活動。

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記者：黃傑偉