【襲擊妻子】疑妻子出軌爭執扼頸　前PayPal香港高層認襲擊罪判90小時社服令

▲ 被告葉承浩。（資料圖片）

前PayPal香港行政總裁葉承浩疑妻子出軌，爭執後扼對方的頸約3分鐘，早前承認1項普通襲擊罪，今（1日）於東區裁判法院判刑。裁判官接納本案屬單一事件，遂判處90小時社會服務令。

被告葉承浩（52歲，報稱資訊科技技術員），被控於2023年10月15日，在太古城康怡花園內的走廊襲擊黃姓女事主。

辯方求情指，社會服務令報告正面，被告已接受需要與妻子離婚的事實，有悔意並願意履行社服令。惟辯方指，被告工作繁忙，家事法庭判的子女探視權只允許被告在周六及周日探視，若社服令的時數過長恐影響被告探子女。

暫委裁判官葉成林接納被告背景良好，屬單一事件，遂判90小時社服令。裁判官又指他本人亦有子女，明白與子女相處時間珍貴，但指被告須承擔後果，認為被告可與感化官討論並作適當安排。

案情指，被告與妻子於2015年結婚，同住在涉案單位，夫婦關係自2023年6月初起變差。案發當晚被告與妻子發生激烈爭執，妻子離開住所但遭被告緊追其後，妻子大聲呼叫，被告隨即用手扼住妻子的頸部約3分鐘，令妻子無法呼吸。保安員到場後報警，被告始停下並返回住所，被告在警誡下保持緘默。事後驗傷被發現背部有觸痛，頸部左邊發紅，右腿有血腫。

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記者：陳曉欣