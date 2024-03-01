牙齒健康｜22歲少女可樂當水飲　1年後滿口爛牙一掂就甩

▲ 內地一名22歲女生長達1年時間將可樂當水飲，結果導致全口牙齒被嚴重腐蝕。

【牙齒健康/蛀牙/牙痛/牙醫/碳酸飲品/汽水】不少人都喜歡喝汽水，但要注意凡事都不宜過量，否則後果可能十分嚴重。內地一名22歲女生因長期「可樂當水飲」，結果1年後整排牙齒出現大面積缺損、滿口爛牙，甚至「一掂就甩」。對此醫生提醒，碳酸性飲料和酸性飲料不宜過多飲用，否則攝取過量，有機會引起酸蝕症，或令牙齒大量腐蝕。

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綜合內地媒體報道，浙江紹興市一名女生近日到諸暨口腔醫院求醫，表示自己將可樂當水飲，長達1年多的時間，結果導致全口牙齒大面積缺損，痛到連吃飯也成問題。從照片可見，女生的牙冠已被腐蝕，部分牙面呈啡黑色，還帶有不少牙垢；禍不單行的是，由於嚴重腐蝕問題，她的部分牙齒只要被外力觸碰便很容易發生脫落。

醫院特需科醫生曹雁飛表示，該名女生本身的刷牙習慣亦比較差，加上長期把可樂當水喝，最終導致牙齒出現問題，「所有牙齒都腐蝕掉了，也比較痛苦，也無法進食。」

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曹雁飛醫生指出，女生的情況治療起來比較麻煩，會盡可能保留她剩下的牙齒，但僅是治療及修復牙齒，便需要花費約10萬元人民幣（約港幣11萬元），如果之後拔牙及種牙，費用更可能會高達20萬元（約港幣22萬元）。

曹醫生提醒，不宜過度飲用碳酸飲品如可樂或者果汁類等酸性較強的飲品，否則可能會引起酸蝕症，或者造成牙齒大量腐蝕，平日最好盡量以普通開水為飲品。

常喝汽水可引發「可樂牙」

到底碳酸飲品會對牙齒造成甚麼傷害？台灣牙醫歐凱捷就曾經在個人Facebook專頁發文，指出「可樂牙」是由碳酸飲品引發；經常喝碳酸飲品，容易導致大面積、多發牙齒的齲壞及缺損的牙齒炎症，又名「牙齒酸蝕症」。

他進一步解釋，汽水中的碳酸會與牙齒的主要成分牙齒羥基磷酸鈣（鹼式磷酸鈣）發生反應，導致牙齒脫鈣，逐漸變成「可樂牙」。他表示，可樂牙早期通常會在門牙的牙齒頸部出現半月形的白斑，之後牙齒便會開始發黑變色，令患者感到不適、敏感。如果未能及時進行治療，任由其肆意發展，更有可能會導致琺瑯質的脫礦、牙齒缺損，甚至是牙齒脫落、蛀牙等。

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責任編輯：羅嘉欣