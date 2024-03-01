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校園暴力︱教師暴力毆打做錯題小六女童　扯頭髮搣臉掌摑惹眾怒

育兒資訊 16:57 2024/03/01

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網上流傳一段影片，懷疑一名女教師因學生不會做數學題而動粗，令事件曝光。（相片來源：影片截圖）

內地湖南省驚傳校園暴力事件。網上流傳一段影片，懷疑一名女教師因學生不會做數學題而動粗，不僅辱罵學生，甚至扯頭髮、搣臉、掌摑，種種惡行被拍下上傳到網絡，令事件曝光。

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綜合陸媒報導，湖南湘潭市一名女教師因學生算不出數學題的答案竟當場暴怒，一邊不停脫口「我打死你，你瞎是吧」、「讀書，你配讀書嗎？」、「你這個蠢貨」等言語辱罵，一邊朝著小六女學童狂搧巴掌，甚至來回拉扯女童頭髮，最後還氣到將作業本怒摔在地。

一邊辱罵一邊掌摑
網上傳播的多段約三分鐘的相關影片。影片一名女教師因學生算不出數學題答案竟當場訓斥。「最小的得數是幾？說話啊？把誰變成4？說話啊！」期間女教師一邊辱罵，一邊掌摑女學生，然後情緒激動說：「我打死你，你瞎是吧，把8變成多少？讀書，你配讀書嗎？」

隨後，有另一名男學生遞交作業時，該名女教師先用男學生的作業打了女學生一下，隨即掐住男學生的臉，質問「最小的得數是幾？告訴我，是多少？」隨後把男孩作業扔到地上。身旁的另一名女老師全程目睹施暴經過，但卻從未上前勸阻，只是冷眼旁觀說：「別哭了，安靜一會，看我也要去告狀了。」

涉事教師停職調查
教師暴怒畫面曝光後，引起網友紛紛砲轟，「真是太過分了，拜託先把人做好，再來當老師吧」、「旁邊那個冷眼旁觀的老師，也請一併查辦！」。有家長群組聊天記錄顯示，涉事學校為湘鄉市栗山鎮金泉學校。

當地教育局表示，經過介入初步調查，確定事件屬實。當晚，湘潭市湘鄉市委宣傳部有關負責人回應事件，指已勒令涉事教師停職並接受調查，後續亦會提供諮商及學生輔導。

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責任編輯：王明芳

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