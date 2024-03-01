【殺校潮】教育局向獲「派0班」小學推100萬合併津貼　兩校超額教師獲保留3年

▲ 選擇合併方案的小學，將可獲100萬元的合併津貼。（資料圖片）

縮班殺校潮下，教育局今日（1日）公布，未達16人「開班線」、獲「派0班」小一的公營小學，如選擇與其他學校合併，令在讀學生毋須教育局安排轉校，即可獲100萬元的合併津貼。

教育局今日向全港官立及資助小學發通函，公布小學班級結構安排及最新未來規劃。教育局表示，為促成獲批的合併計劃順利落實及平穩過渡，若收生不足的小學選擇「與其他學校合併」方案，讓同級學生能在同一所小學完成小學課程，毋須教育局為學生在其他公營學校安排學位，以繼續學業，合併後營辦小一的學校，即可獲100萬的一次性額外津貼，用作支付進行合併的各項額外開支。

此外，繼續營辦小一的學校，如在合併的學年出現「超額教師」，亦可獲准保留在合併前一個學年兩校與合併班級相關的核准教師人手編制內的現任教師，為期3年，讓學校有時間透過人手交替及其他方式調整其教師人手。

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記者：馮琪雅