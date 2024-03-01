【殺校潮】獲「派0班」小學救校方案減至3招　教育局推100萬津貼、保教師留3年鼓勵學校合併

▲ 選擇合併方案的小學，將可獲100萬元的合併津貼。（資料圖片）

縮班殺校潮下，教育局今日（1日）宣布，未達16人「開班綫」、獲「派0班」小一的公營小學，可供選擇的救校方案「4變3」，局方另為選擇合併方案的學校，額外提供100萬元津貼。有議員指實際救校僅餘3招，機制亦未考慮高才通子女或會插班的新增生源；津貼小學議會主席蘇炳輝形容相信，只會對合併屬校的大型辦學團體較有利，另盼教育局能夠酌情批出學校的特別視學申請，給予學校公平公正的機會。

教育局今向全港官津小學發通函，稱按現行小學開班準則，若學校獲派小一學生人數少於16人，將於新學年不獲資助開辦小一班級，須從3個救校方案包括合併、特別視學及私營小一，或選擇在獲「派0班」後第3個學年停辦學校，共4個選項中作出申請。

以往所屬校網未全推小班教學的小學，可選擇先停辦1年小一、申請下年度再次參加小一派位，通函未再提及此救校方案。

教局供百萬津貼 鼓勵合併

局方亦稱，為促成獲批合併計劃順利落實，若小學選擇與其他學校合併，讓同級學生在同一間小學完成小學課程，無需局方代為安排轉校，學校可獲100萬元一次性額外津貼，用作支付進行合併的額外開支；兩校在合併學年出現的超額教師，亦將獲准保留3年過渡。

教育界立法會議員朱國強指，津貼額較低，未知能否鼓勵辦團合併屬校，另隨着下學年逾9成小學推小班，救校選項減剩3招，促當局一併考慮校情、區情限制，以及插班生收生情況等，「非只冷眼看收生數字」。

津貼小學議會主席蘇炳輝相信，只有大型辦學團體屬校較易調配教師人手，會考慮合併，冀津貼額上調至與中學每級50萬津貼睇齊；另從去年獲「派0班」小學經驗，學界得悉特別視學申請不易獲批，盼當局給予學校公平公正判斷教學質素的機會。

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記者：馮琪雅