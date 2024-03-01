  • 11°C
香港時間 : 2024301日 (週五) 18:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全國兩會】民建聯爭取中央支持更多文體盛事在港舉辦　冀調整免稅目錄表

政治 17:01 2024/03/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

民建聯港區人大代表、政協委員今日見記者。（民建聯供圖）

全國兩會下周在京召開，民建聯港區人大代表、政協委員將合共提出31項建議或提案，推動兩地合作與國家發展。其中，港區人大代表召集人陳勇建議爭取中央支持，讓更多的體育、文化盛事在港舉行。

陳勇建議，可邀請內地文藝團體來港共同參與演出，同時廣納人才，招募香港文化演藝從業員加入內地文藝團體；推薦在專業界別有突出成就的香港人，到國際組織，如國際奧委會、世界衞生組織、聯合國等任職，讓香港的專業人才在國際層面一展所長，說好中國故事。

全國人大常委李慧琼則表示，在剛結束的人大常委會會議上，曾提出內地旅客離港免稅購物額度有上調空間，希望由現時的5000元放寬至3萬元。她在兩會期間將再次提出。同時建議調整免稅目錄表，建議參照海南免稅目錄以及當前消費習慣修訂。

另外，民建聯亦希望爭取更多中央政策加快河套發展，希望中央相關部門支持批准，內地的科研及臨床試驗採集的生物樣本及相關數據，可進入河套香港園區，在做好風險管控的情況下，供合資格的香港院校、科研機構和企業在香港園區內使用。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：趙居逸

相關文章

【全國兩會】特首晤港區人大代表　李慧琼：分享兩會建議
17:31 2024/02/20
【全國兩會】特首晤港區人大代表　李慧琼：分享兩會建議
【全國兩會】吳傑莊提案涵跨境打擊電騙　舉例內地有「電信詐騙險」
16:44 2024/02/27
【全國兩會】吳傑莊提案涵跨境打擊電騙　舉例內地有「電信詐騙險」
【全國兩會】黃錦輝︰內地DSE課程供不應求　冀所有學科容許在內地考試
今日 16:17
【全國兩會】黃錦輝︰內地DSE課程供不應求　冀所有學科容許在內地考試

你可能感興趣

【全國兩會】特首晤港區人大代表　李慧琼：分享兩會建議
17:31 2024/02/20
【全國兩會】特首晤港區人大代表　李慧琼：分享兩會建議
【全國兩會】吳傑莊提案涵跨境打擊電騙　舉例內地有「電信詐騙險」
16:44 2024/02/27
【全國兩會】吳傑莊提案涵跨境打擊電騙　舉例內地有「電信詐騙險」
【全國兩會】黃錦輝︰內地DSE課程供不應求　冀所有學科容許在內地考試
今日 16:17
【全國兩會】黃錦輝︰內地DSE課程供不應求　冀所有學科容許在內地考試
科研 李慧琼 香港 國際集團 聯合國 中國 人大常委 民建聯 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

東張西望丨小學女童疑遭校園欺凌被撼頭扯頭髮　母斥校方坐視不理反要求女兒道歉
東張西望丨小學女童疑遭校園欺凌被撼頭扯頭髮　母斥校方坐視不理反要求女兒道歉