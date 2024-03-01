【全國兩會】民建聯爭取中央支持更多文體盛事在港舉辦　冀調整免稅目錄表

▲ 民建聯港區人大代表、政協委員今日見記者。（民建聯供圖）

全國兩會下周在京召開，民建聯港區人大代表、政協委員將合共提出31項建議或提案，推動兩地合作與國家發展。其中，港區人大代表召集人陳勇建議爭取中央支持，讓更多的體育、文化盛事在港舉行。

陳勇建議，可邀請內地文藝團體來港共同參與演出，同時廣納人才，招募香港文化演藝從業員加入內地文藝團體；推薦在專業界別有突出成就的香港人，到國際組織，如國際奧委會、世界衞生組織、聯合國等任職，讓香港的專業人才在國際層面一展所長，說好中國故事。

全國人大常委李慧琼則表示，在剛結束的人大常委會會議上，曾提出內地旅客離港免稅購物額度有上調空間，希望由現時的5000元放寬至3萬元。她在兩會期間將再次提出。同時建議調整免稅目錄表，建議參照海南免稅目錄以及當前消費習慣修訂。

另外，民建聯亦希望爭取更多中央政策加快河套發展，希望中央相關部門支持批准，內地的科研及臨床試驗採集的生物樣本及相關數據，可進入河套香港園區，在做好風險管控的情況下，供合資格的香港院校、科研機構和企業在香港園區內使用。

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責任編輯：趙居逸