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【串謀盜竊】涉串謀偷竊店舖11萬元　麵包店店員判囚3個半月

社會 17:09 2024/03/01

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麵包店時任店員涉偷竊分店款項，今被判囚3個半月。資料圖片

兩名麵包店時任店員涉嫌偷竊分店現金逾11萬港元，早前被廉政公署起訴，今(1日)於沙田裁判法院承認1項串謀盜竊罪名，裁判官判刑時斥，兩名被告違反誠信，有預謀地犯案，罪行嚴重，判處其中一人監禁3個半月，另一人則還押至3月15日判刑。

兩名被告分別是馮達恩（21歲）及張楚雯（22歲），分別為英王麵包(香港)有限公司(英王麵包)前兼職銷售員及銷售員，今承認1項串謀盜竊罪。

裁判官判刑時斥兩名被告違反誠信，有預謀地犯案，罪行嚴重，判處馮監禁3個半月，張則還押至3月15日判刑。

案情指，案發時兩名被告於英王麵包一間沙田分店工作，負責管理其日常運作。顧客可以電子方式或現金付款。廉署調查發現，2人多次在銷售電腦系統取消早前顧客的交易，以盜取相關現金，又侵吞客人以現金支付的款項，不作任何交易紀錄。2人另自行在店內推出「現金付款買一送一優惠」，以便盜取更大量現金。

廉署調查發現，2人於2023年4月至5月期間，每日侵吞該分店數千元現金，盜取金額達逾11萬港元。2人遭解僱後，向英王麵包全數歸還款項。

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記者：梁錦麟

電子支付 罪案 麵包 兼職 銷售 盜竊罪 廉政公署

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