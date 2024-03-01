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香港小姐丨李芷晴拍「男人視覺」片超可愛　六合彩女神與A0女神撞樣？

娛樂 20:13 2024/03/01

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李芷晴在個人社交平台上「男友視覺」短片。

「六合彩女神」李芷晴（Stephanie）樣靚身材好，堪稱真正天使樣貌加魔鬼身材，而且還有甜美笑容相當「Girlfriendable」。而李芷晴亦不時在個人社交平台上載靚相或短片，讓粉絲可以知道她的生活點滴。

昨日，李芷晴在個人社交平台上一段「男友視覺」短片，並寫道：「願生活是陽光 微風 海洋 與你」

片中的李芷晴在海旁漫步，並用即用即棄菲林相機用圍拍照，笑容一貫甜美之外，片末更做一個扮嬲撒嬌表情，可愛度及甜度爆晒燈。網民紛紛留言：「Cute cute」、「又會咁可愛都有」、「做到你男朋友一定好幸福」。

【開心速遞】李芷晴「離家」北上開工　女神內地拍劇不斷被約岀街【多圖】

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與郭柏妍撞樣？

另外，今次片中的李芷晴與另一位同屬港姐好郭柏妍撞樣，所以也有網民留言指：「好似郭柏妍」其實一位是「六合彩女神」一位是「A0女神」，總之都是靚女。

不過，也有網民指出今次影片有一個「缺點」而作出「投訴」，就是指：「條裙太鬆, 連上圍都唔突出」不知道李芷晴會否聽取網民訴求，下次會穿得疏爽一點派更多福利？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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