【財政預算案2024】陳茂波︰經濟好轉再研如何向中產提供更多幫助

▲ 財政司司長陳茂波。 （陳靜儀攝）

再有市民不滿預算案忽略中產，財政司司長陳茂波則表示，未來若經濟環境轉好，會再研究如何向中產提供更多幫助。

連續兩日電台節目，均有市民不滿預算案對中產支援不足。今日英文電台節目上，有市民則提及，不少人打兩份工，生活非常艱苦。陳茂波則指，近年已提供不少支援，例如扣除住宅租金、提交薪俸稅扣稅等。但承諾若經濟好轉，會研究如何向中產提供更多幫助。

增「富人稅」不影響香港簡單低稅制

財政預算案亦有針對高薪人士實行標準稅兩級制，對於會否擔心影響穩定稅制的聲譽，陳茂波回應稱，︰「香港仍屬簡單低稅制，二級制仍限市民支付標準稅，並非十分複雜。」他又指香港在地區內仍是最具競爭力，本地教育亦十分非常出色，同時聯通內地的優勢提供大量機會，因此香港仍極具吸引力，可吸引專才及專業人士來港工作。

加強服務 酒店房租稅不影響遊客來港意欲

被問到預算案提出重新徵收3%酒店房租稅是否合適時機，陳茂波重申，有關稅款只佔相關旅客來港過夜開支少於1%，而本港將會舉辦多項大型活動、論壇及研討會等，相信只要本港加強服務，讓旅客有更好的體驗，有關稅款並不會影響來港意欲。

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記者：戴朗希