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再見‧枕邊人丨30歲丘梓謙扮後生仔零違和　曾演蔥頭被批影射姜濤豁達面對

娛樂 18:28 2024/03/01

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《再見‧枕邊人》裡，丘梓謙演20歲少年。

由馬德鐘、黃智雯和張曦雯主演的劇集《再見‧枕邊人》近日播映中，日前劇情提及失憶的顧晴天（黃智雯飾）幫黎秋（李啟傑飾）找回失散的兒子家明（丘梓謙飾），惟父子二人見面後，家明卻道出真相，踢爆父親當他搖錢樹之餘，又爛賭、酗酒以及家暴妻子等。

再見‧枕邊人丨感激黃智雯助入戲

丘梓謙是次要挑戰大量內心戲，其中一幕講述他看到亡母訪問後爆喊，丘梓謙透露拍攝時只是對著綠幕演戲，幸獲對手Mandy耐心給予時間培養情緒。

他說：「因為越緊張越喊唔出，嗰集一日要拍晒咁多場，我自己都驚！好彩Mandy陪住，亦冇畀壓力我，先可以好輕鬆咁完成拍攝。」

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再見‧枕邊人丨愛看偶像張家輝電影

丘梓謙透露自己熱愛看電影，尤其鍾情張家輝的作品，翻看之餘更會細琢家輝眉頭眼額等細節位學演戲，他說：「好想學習佢哋呢啲影帝級，點樣從一個眼神、一個呼吸，令觀眾睇得投入。」

去年，丘梓謙在電影《爆裂點》中正飾演張家輝兒子，可謂一圓跟偶像合作夢想。

於《爆裂點》中飾演張家輝兒子。

再見‧枕邊人丨丘梓謙靠髮型減齡

年屆30歲的丘梓謙演繹廿歲出頭的角色完全零違和，問到丘梓謙減齡妙方，他笑言秘訣在於「髮型的重要性」。

他說：「我2014年訓練班畢業嗰幾年都係all back、側面剷到超青，嗰陣已有幕後同我講覺得個髮型唔襯我，夾硬扮成熟咁。直到拍《換命真相》黃偉聲監製叫我試吓《繼承者們》李敏鎬個髮型，大家即刻覺得我年輕咗，之後《愛．回家》監製就搵我演蔥頭，可以話係我嘅轉捩點。」

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再見‧枕邊人丨自細愛演戲藝訓班出身

童星出身的丘梓謙演出逾60部劇集，孩童時代曾演出《心花放》、《布衣神相》、《人間蒸發》及《秀才遇著兵》等劇集，與林峯及苗僑偉等有對戲。

升中後，丘梓謙暫別幕前專注學業，直到2014年畢業後他報讀TVB藝員訓練班，入行初期只演路人甲或及死屍等閒角，及至2019年，丘梓謙於《十二傳說》飾演殺人犯才開始受觀眾關注。

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再見‧枕邊人丨李啟傑參考丁蟹演歪理廢中　綠葉王當攝影師幫補生活

2021年，丘梓謙遇上《愛．回家之開心速遞》裡「蔥頭」一角，除了成功入屋外，同時亦引起不少迴響和負評，只因角色被指影射姜濤！

丘梓謙曾於《星光路上》訪問裡談及如何面對負評，他說：「我有看過所有報導和留言，其實都預了會有人鬧和讚，做演員一定會遇到這些事情，例如說我笑得樣衰，那我就會想：『係喎！呢個Shot唔係笑得咁靚。』我就會記著，下次拍攝時不要再重覆犯錯。我會覺得這些是提點，而不是負評。做演員被批評是正常的，我覺得無所謂。」

愛情方面，丘梓謙跟落選港姐麥皓兒譜姊弟戀，雖然相距6年，他坦言二人相處舒服：「其實女友有小朋友、亦有成熟一面，大家會經常溝通，很多東西她都會提點我。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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