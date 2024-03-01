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【垃圾徵費】預算案料收入達17.9億　謝展寰：將投放與收入相若的資源推動減廢回收　

社會 17:47 2024/03/01

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環境及生態局局長謝展寰。（林宇翔攝）

《財政預算案》預計，垃圾徵費下年度將帶來17.9億收入。【詳情即看：下一頁】環境及生態局局長謝展寰今（1日）在記者會上表示，垃圾徵費的收入會受多項因素影響，包括市民守規及適應程度，以及減廢回收的參與率，現時數字只是初步估算，實際要待政策實施才確定。

他又重申，政府推行垃圾徵費非為增加收入，若今年有關收入達17.9億，來年便會投放相若資源推行減廢回收，又指實際政府2023至24年度也已投放9億元，用以拓展塑膠物料回收服務、廢紙收集、廚餘收集先導計劃；以及管制即棄塑膠餐具及塑膠產品的宣傳等，而無論垃圾徵費將來的收益為多少，減廢回收方面的撥款，均不會少過9億元的規模。

至於先行先試的安排，謝展寰就稱，仍在準備中，將適時公佈細節。

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記者：黃小冰

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