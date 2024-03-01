食用安全︱旅行狂吃淡水魚生　男子發燒逾月現3徵狀求醫揭染寄生蟲【附預防寄生蟲4大要點】

【寄生蟲/魚生/旅遊/食用安全/美食】旅遊必嚐當地美食，除了打卡，更重要是注意食用安全。一名內地男在旅遊期間品嚐當地不同美食，更連續吃了幾頓魚生片。兩個月後身體開始出現不妥，每天特定時間便開始發燒，求醫後證實感染一種寄生蟲。

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外遊愛上吃魚生惹禍

該名男子唐先生在內地社交平台「小紅書」發文分享自己因愛吃一種魚生惹禍，指自從去年9月至10月初期間到潮汕地區旅遊，品嚐多種當地美食。他特別喜歡吃刺身和生醃，如草魚生魚片、生蝦，從此迷上了吃淡水魚生，在當地「一共吃了4、5頓」。

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每天特定時間斷續發燒

回到北京後念念不忘，他又吃了兩頓魚生。直到12月初，他斷斷續續開始發低燒，巧合的是每天晚上6時到10時就會開始發燒，「開初低燒37度，有時候燒到39度」。期間他身體亦陸續出現其他不適，尤其是胃部的不適特別明顯，如胃脹，食慾不振，他才發覺身體不妥遂求醫。

「胃口不好，甚麼都不想吃，連肉都不想吃。吃完以後這裡頂著，就感覺有一個甚麼東西在頂著胃。還會噁心，還會吐。」

3種寄生蟲呈陽性 由1種蟲引起

經醫生診斷後，初步懷疑他感染寄生蟲，估計與數月前外遊時吃下魚生有關，翌日立刻安排他接受一連串檢查。男事主指，當時進行寄生蟲篩查後，結果顯示體內有3種寄生蟲，包括廣州圓線蟲、曼氏裂頭蚴和囊蟲，且由肝吸蟲引起。確認體內有寄生蟲後，接著被安排一系列檢查，包括眼部檢查、頭部檢查及上腹檢查等。留院第四天開始服藥，翌日有發燒但很快就退燒了。隨後幾天，胃部不適的情況大有改善，食慾亦逐漸恢復，胃頂的情況亦紓緩了很多。

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住院大概兩星期後，男事主獲准出院回家休養，期間還要定時服藥再回醫院覆診。經歷這一役，男事主警世大眾要留意身體症狀，如出現頭暈或胃不適，最好立刻求醫檢查，

「我想提醒大家的是，如果你有吃過生食，還有一些跟我一樣的症狀，要抓緊檢查，尤其是如果是肝吸蟲的話，出現症狀不及時的治療，有可能在後期引起膽管癌。」

肝吸蟲可致癌

據本港食安中心指出，進食淡水魚生（中式魚生）會危害健康。生的淡水魚包括鯇魚、大頭魚和山斑魚，可能帶有寄生蟲，例如可令肝臟的膽管梗阻、發炎和出現癌症的中華肝吸蟲。本港的腸道寄生蟲感染個案，部分是由中華肝吸蟲所致。 除了寄生蟲，進食生或未經煮熟的淡水魚也有機會感染食源性病菌，包括乙型鏈球菌。

預防食源性疾病4大要點

為保障公眾健康，根據《食物業規例》(第132X章)，本港禁售淡水魚生（中式魚生）。消費者無論是在港或外遊，切勿進食生或未徹底煮熟的淡水魚，尤其是在吃火鍋或粥品時，須待魚熟透方可進食。

預防食源性疾病，市民亦應注意個人、食物與環境衞生：

經常保持雙手清潔

處理生的海產時先蓋好傷口，並盡量使用保護手套

生熟食物要分開擺放，並且用不同的刀具及砧板分開處理，避免交叉污染

徹底煮熟食物才進食

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責任編輯：羅嘉欣