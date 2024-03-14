兒童健康｜嬰幼兒口腔腫痛唔食嘢可大可小　營養師薦餐單紓緩痛楚增食慾【內附食譜】

▲ 嬰幼兒口腔腫痛多因手足口病而起，嚴重可致難以吞嚥、食慾大減，影響嬰幼兒營養吸收，甚至會導致體重下降。

的營養吸收對其成長發展尤其重要，若不幸生痱滋，甚至因手足口病以引起口腔潰瘍，紅腫刺痛的感覺可導致進食及吞嚥困難。幼兒持續進食過少食物的話，或面對營養不足、體重急降的危機，家長要小心！針對此問題，註冊營養師梁穎恩（Bonnie）特別設計了易食兼有營養的餐單，並教家長一些餵食宜忌貼士。

半歲應開始加固

嬰兒達半歲左右就需要加固，因餵食純母乳並不足以應付其鐵質需求。Bonnie指當嬰兒開始進食固體食物後，家長宜多留意各種營養攝取和食材份量。

最新影片推介

5大食物組別包括穀物、肉、蔬菜、水果、奶類都需要均衡進食，方能全面補充所需營養，如肉類所含的鋅對成長發育、腦部發展、提升食慾有正面幫助，鈣質有助牙齒生成和長高，蛋白質則與免疫力息息相關。

口腔腫痛宜選冰冷及稔身食物

由手足口病引起的口腔潰爛、腫痛會影響吞嚥，使嬰幼兒食慾大減。惟治療及康復可長達一星期，若嬰幼兒持續拒抗進食，短時間內即可導致營養不足、體重下降或便秘等問題，故家長不容忽視。

Bonnie提醒家長可多留意食材選擇和製法，除了宜準備高能量、高蛋白質的食物，冰凍、軟身食物也較易入口，如凍希臘乳酪、麥皮、豆腐等。

若家長想暫時轉為全餵奶粉或母乳，要注意奶粉沖泡後應放涼才飲用，否則太熱也會弄痛口腔。但Bonnie建議家長宜盡量以固體食物為主食，含高蛋白質和鐵質的食物如牛奶蒸蛋，亦是易入口的好選擇。

▲ 註冊營養師梁穎恩指出牙時也有機會令牙齒腫痛，但此情況未必會令嬰幼兒抗拒進食，反而想吃一些較硬身、冷冰的食物。

切忌含冰餵雪糕

部分家長平常煮食時可能會加薑黃粉、黑椒粉等，Bonnie指此時也要避免這類刺激性食物，同時較酸的生果如橙也應避吃，因有機會刺激口腔，加劇痛感；有家長指若嬰幼兒口腔腫痛，可餵食冰淇淋或含冰塊紓緩徵狀，Bonnie並不建議這些做法，因冰淇淋含菌量高有機會誘發肚瀉，冰塊則有哽塞風險。

三餐餐單推介

針對受口腔腫痛困擾，食慾不振或難以吞嚥的嬰幼兒，Bonnie設計了以下餐單。不但較易進食，也可補充足夠營養：

早餐：

＊牛奶香蕉麥皮

材料：全脂牛奶240毫升、4湯匙即食燕麥、半條香蕉，可加適量橄欖油增加能量；或



材料：全脂牛奶240毫升、4湯匙即食燕麥、半條香蕉，可加適量橄欖油增加能量；或 芝士方包牛奶

材料：忌廉芝士半湯匙、方包一塊、牛奶適量

早餐須攝取足夠穀物及蛋白質，麥皮及浸軟後的方包較軟身，容易吞嚥。香蕉甜味可增加食慾，而芝士則可補充蛋白質，有助提升免疫力。

▲ 可將一些較甜的水果如蘋果、梨、士多啤梨打成果蓉並放入冰箱，冰凍的食物減輕口腔腫痛

午／晚餐：

南瓜三文魚菠菜粥

材料：南瓜半碗、三文魚2湯匙、菠菜細半碗，可加適量橄欖油增加能量；或



材料：南瓜半碗、三文魚2湯匙、菠菜細半碗，可加適量橄欖油增加能量；或 紅蘿蔔菠菜蛋花粥

材料：紅蘿蔔3湯匙、雞蛋1隻、菠菜細半碗，可加適量橄欖油增加能量

午晚餐宜均衡配搭蔬菜、肉及穀物類，方能全面補充營養。菠菜稔身容易進食，而南瓜、紅蘿蔔含豐富維他命A，對黏膜組織修復有正面幫助，三文魚則含Omega-3脂肪酸，有助提升免疫力。

4款營養小食

患口腔腫痛的嬰幼兒三餐進食份量不多，家長亦可選擇餵適量小食，以下小食全以補充蛋白質為大前提。

全脂希臘乳酪

豆腐花

牛奶蒸蛋

將120毫升牛奶及1隻雞蛋攪拌後，蓋上保鮮紙蒸熟。純蒸蛋或不夠營養，添加牛奶可補充蛋白質及鈣質

將120毫升牛奶及1隻雞蛋攪拌後，蓋上保鮮紙蒸熟。純蒸蛋或不夠營養，添加牛奶可補充蛋白質及鈣質 香蕉或蘋果奶昔

將240毫升全脂牛奶加入半隻香蕉或半碗蘋果攪拌，增加甜味吸引食慾

記者：Panda