婚後事劇透丨第6至10集劇情預告 　明芯為了潘悅跟善仁分床而睡

▲ 《婚後事》

TVB劇《婚後事》由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕主演， 第5集劇情講到明芯邀善仁回舊居取回舊物，善仁不敵明芯多番暗示與自己內心的眷戀，一夕纏綿後，善仁以為是轉機，詎料……

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婚後事丨第6集（4/3）

（呂靜海視點）呂靜海是自由身編劇與網台愛情節目主持，亦是善仁的婚外情對象。靜海被《婚後事》網暴拖累，外祖母花婆更因此受傷。

靜海為解救善仁，聽誠鈞指示到西貢暫避。及後善仁離婚成定局，靜海想回老家，但靜林卻叫她離開香港。

靜海找明芯對質，因此第一次翻閱《婚後事》，驚見自己於善仁筆下是個存心誘惑他的放蕩女人。

靜海崩潰，因她自問對善仁自制自持，不問回報，是單純、超然、神聖的真愛，她找善仁對質……

▲ 《婚後事》

婚後事丨第7集（5/3）

（潘善仁視點）當初善仁得知父親潘良患癌大受打擊，明芯又不諒解，夫妻經常爭吵。

靜海跟善仁有靈性溝通，時刻都像在誘惑善仁，善仁竭力壓抑慾望。

善仁終於在妻女外遊的一晚，避無可避地跟靜海獨處……

明芯逮到善仁徹夜不歸，善仁無從辯解承認出軌。

明芯為了潘悅，口裡說重新開始，實際跟善仁分床而睡，夫妻關係冰封。

善仁自覺罪無可恕，寫成《婚後事》宣洩內心痛苦，成後來離婚導火線。返回當下，靜海就《婚後事》來找善仁對質……

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婚後事丨第8集（6/3）

（程天暉視點）靜海的好友程天暉，是個為理想打拼的導演，他不談戀愛，平日只會通過手機交友程式約炮。

天暉一直是靜海的後盾，因二人於大學時代就已認識，又投身同一行業，互相扶持、收留、接濟，見證對方的情事。

時天暉喜見靜海打算放低善仁，卻跟靜海於夜店裡踫到善仁。

眼見靜海對善仁仍有眷戀，天暉心底有一絲刺痛，仍自我開脫是因為怪罪靜海重色輕友。

天暉自問招惹不起愛情狂靜海，就算有一刻遐想都會立即拋開，但求友誼萬歲。

婚後事丨第9集（7/3）

（張明芯與呂靜林視點）明芯逼迫潘悅用功，母女同樣痛苦。明芯卻見善仁過得比她好，心裡怪責善仁令她要單獨育兒。

潘悅反抗明芯，誠鈞寄語明芯不要再力求完美地奉獻，逼迫別人接收，然後自覺是關係裡唯一的受害者。明芯學習放手……

靜林越來越無法容忍誠鈞心裡有明芯，誠鈞越是闊綽、體貼，靜林越覺得他是出於愧疚。

靜林奢望跟誠鈞到日本生活，重新開始，卻發現誠鈞當初叫她在日本開設的生意，原來……

靜林心死，決定離開誠鈞。

▲ 《婚後事》

婚後事丨第10集（8/3）

（甘誠鈞視點）誠鈞自從收留善仁在補習中心任教，覺得善仁為避嫌而疏遠他。

誠鈞拉攏善仁跟富豪們喝酒，好讓他出售《婚後事》版權，但席間善仁跟誠鈞爭執大打出手。

誠鈞恍然善仁早知他對明芯有意。

另一方面，誠鈞設法補償靜林，未料發現蛛絲馬跡，回想前事，驚覺靜林在他身邊從來都是痛苦。

弔誠鈞看穿靜林想離開，殘忍又慈悲地放生她。誠鈞終明白仍有人性與惻隱，便無不忠的資格。

同時，誠鈞不甘被善仁瞧扁，決定嘗試忠誠，追求明芯。

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