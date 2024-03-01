超市大搜查｜53款不含類雌激素即食麵一覽　出前一丁、辛辣麵、營多撈麵上榜

港人生活繁忙，家中總會常備即食麵以便不時之需。TOPick曾檢視了市面上逾215款即食麵，發現當中有少部分含有類雌激素，而這種物質可以干預人哋內分泌系統，影響荷爾蒙分泌，有機會增加不育風險。為此，本報記者挑選了53款不含類雌激素即食麵，供大家參考。

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部分即食麵含類雌激素 恐致不育

本報記者過往曾檢視市面上逾215款即食麵，發現當中有11款即食麵含有抗氧化劑E320、E321，是為類雌激素。生物科技公司「水中銀」董事首席執行官杜偉樑曾接受訪問指出，抗氧化劑E320（BHA）、E321（BHT）均為類雌激素，屬於環境荷爾蒙（又稱內分泌干擾素）之一，會干擾人體內分泌系統，並自行模擬增加或減少體內的荷爾蒙（激素），影響身體調節功能，故有機會增加不育風險。他續指， E321並不允許用於嬰兒食品中，而羅馬尼亞、瑞典和澳洲等地亦禁止E321加入食物中。

香港營養會副會長、註冊營養師張智良亦曾接受訪問表示，BHA及BHT能夠延長食物品質期並保持品質，事實上不少加工食品都會使用這類抗氧化劑；但有研究指出這類抗氧化劑有機會干擾體內的男性及女性荷爾蒙，亦被世界衞生組織確認為荷爾蒙干擾物。

不過註冊營養師張智良認為，根據現時的科學證據，市民不需刻意避開選購含有BHA及BHT的食物，反而應增加食用新鮮食材的比例。若只留意BHA及BHT，或會忽略了加工食品的其他成分，包括鈉含量、糖分、脂肪含量，這些成分已被證實會增加致肥及患上心血管疾病等慢性疾病的風險。

53款不含類雌激素即食麵

本報記者挑選了53款不含類雌激素即食麵：

1. 所有出前一丁不含E320、E321

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2. 所有合味道不含E320、E321













3. 部份「日清食品」即食麵、米粉、烏冬不含E320、E321

















4. 「公仔麵」的即食麵大部份均不含E320、E321

















5. 韓式即食麵



















6. 台灣即食麵

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7. 壽桃牌、營多即食麵

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責任編輯：羅嘉欣