【販毒案】2男貪圖數千元報酬販毒　警檢2,000萬元思疑可卡因

▲ 2男貪圖數千元報酬販毒，警檢價值2,000萬元思疑可卡因。（黃傑偉攝）

警方於昨日（29日） 搗破一個販毒集團分別位於大埔及落馬洲的毒品儲存倉，以「串謀販運危險藥物」及「販運危險藥物」罪拘捕2名24及23歲的本地男子，共檢獲20公斤思疑可卡因，市值約2,000萬。

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毒品調查科行動組高級督察羅啓賢指，警方近日發現，有販毒集團以偏遠地方廢棄私家車作掩飾進行販毒活動，經深入調查及分析後，昨日警方在大埔林錦公路進行反毒品行動，至下午警方發現一名可疑男子，在一廢棄私家車車尾箱將一批物品搬往自己私家車上準備駕車離去，探員隨即截查男子，在男子車上檢獲一公斤可卡因，其後在發棄私家車上再發現14公斤可卡因，探員隨即以販運危險藥物罪名將男子拘捕。

警方相信被捕人貪圖數千元報酬參與販毒活動，經跟進調查，警再搗破販毒集團位於落馬洲另一儲存倉，在一廢棄車輛上再檢獲5公斤可卡因，並已涉嫌串謀販運危險藥物罪名拘捕一名涉案男子，警方相信被捕人，招攬首名被捕人參與販毒活動。整個行動共檢獲20公斤可卡因，市值2,000萬元。

被捕2人分別24及23歲，報稱司機及裝修工人，將於明日（2日）在粉嶺法院提堂法院提堂。

警方指，販毒分子企圖以遙距方式操控他人販毒，避免現身承受風險，實屬一廂情願，警方定必與各執法部門緊密聯繫，打擊毒品荼毒市民。警方重申，販毒嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁。市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉